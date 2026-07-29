YouTube Premium frena el uso de cuentas compartidas fuera del hogar principal

Youtube endureció los controles sobre el uso de sus planes de pago en diferentes ubicaciones geográficas. A través de la suscripción a YouTube Premium, los usuarios que comparten el plan familiar con personas fuera del domicilio principal comenzaron a recibir notificaciones de suspensión del servicio. La medida busca restringir el beneficio a integrantes de una misma vivienda.

Youtube Premium otorga un margen de 14 días antes de suspender el plan contratado. X La verificación de ubicación en las suscripciones de YouTube El plan familiar de la compañía tiene un costo mensual de $10,300 pesos e incluye acceso para un administrador y hasta cinco integrantes de la misma unidad familiar. La empresa realiza un registro electrónico cada 30 días para comprobar la IP doméstica, la ubicación geográfica de los dispositivos y el historial de conexión de los usuarios. Si la herramienta detecta un uso continuo fuera del hogar registrado, emite una alerta de bloqueo.

El mensaje enviado por la plataforma otorga un plazo de 14 días antes de pausar las funciones avanzadas del perfil. Durante este período, el suscriptor conserva el acceso básico a la pantalla pero pierde los beneficios del servicio de pago, como la reproducción en segundo plano y la eliminación de la publicidad. De esta manera, el usuario vuelve al formato estándar sustentado por avisos comerciales dentro de la plataforma YouTube.

Las cuentas de YouTube Premium exigen que todos los integrantes del plan familiar residan en la misma casa. Shutterstock Restricciones en el mercado de plataformas de streaming Esta estrategia de la compañía sigue los pasos aplicados por otros servicios de la industria del entretenimiento como Netflix y Disney+, que también limitaron el acceso desde casas distintas. La proliferación de opciones de pago generó cambios en la gestión de cuentas, obligando a las empresas a implementar herramientas técnicas para proteger el volumen de sus suscripciones activas.