YouTube Premium aumenta un 50% sus tarifas en Argentina

Los usuarios argentinos de YouTube Premium deberán afrontar un aumento de hasta el 50% en el costo de sus suscripciones a partir de agosto. La plataforma de videos propiedad de Google comenzó a informar a sus clientes los nuevos valores de sus tarifas que regirán en la próxima facturación, en una actualización que impactará sobre todas las modalidades del servicio.

La notificación llegó mediante un correo electrónico enviado durante los últimos días, en el que la compañía explicó los motivos de la medida. “Para seguir ofreciéndote un servicio y unas funciones excelentes, vamos a aumentar el precio de tu suscripción mensual”, indicó la empresa en el mensaje remitido a los abonados.

Desde YouTube señalaron que la decisión busca sostener el desarrollo de nuevas herramientas y garantizar el financiamiento del ecosistema de creadores de contenido y artistas que participan de la plataforma. “No tomamos estas decisiones a la ligera, pero este ajuste nos permitirá seguir mejorando Premium y apoyar a los creadores y artistas que ves en YouTube”, explicó.

El incremento más fuerte se registrará en la modalidad Familiar, el plan más costoso dentro de la oferta de la plataforma, que pasará a costar $10.299 por mes. El nuevo valor representa una suba superior al 50% respecto de la tarifa anterior.

El plan Individual tendrá un precio de $4.499 mensuales, mientras que la suscripción para dos personas se ubicará en $6.699 por mes. Los nuevos importes comenzarán a aplicarse automáticamente en la próxima renovación de cada usuario.

Películas en YouTube - Portada Las mejores películas del cine comercial se pueden ver gratis a través de YouTube. shutterstock

La actualización tarifaria se produce en un contexto en el que los servicios digitales por suscripción ganan cada vez más peso dentro de la economía doméstica. Durante los últimos meses, distintas plataformas de streaming de video, música, almacenamiento en la nube y entretenimiento aplicaron ajustes de precios, lo que obliga a muchos usuarios a revisar periódicamente cuáles servicios mantienen activos y cuáles consideran prescindibles.

Videos sin publicidad

Con YouTube Premium se accede a la reproducción de videos sin publicidad, con la posibilidad de descargar contenidos para visualizarlos sin conexión a internet y la función de reproducción en segundo plano, que permite continuar escuchando audio mientras se utilizan otras aplicaciones o con la pantalla bloqueada.

La suscripción también incluye acceso a YouTube Music, la plataforma de música en streaming de Google, que compite con otros servicios del sector y permite reproducir canciones, álbumes, listas personalizadas y contenido musical sin interrupciones publicitarias.