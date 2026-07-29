OpenAI prepara el lanzamiento de un parlante y su propio teléfono móvil con IA

OpenAI desarrolla una línea de productos físicos para integrar sus modelos de lenguaje directamente en el hardware.

La llegada de herramientas de inteligencia artificial a dispositivos físicos genera disputas de patentes en el sector.

La compañía dirigida por Sam Altman aceleró la definición de su hoja de ruta para ingresar formalmente en el segmento de la electrónica de consumo. A través de la plataforma de OpenAI, la empresa proyecta la llegada de un parlante portátil sin pantalla para principios de 2027 y el posterior lanzamiento de un teléfono diseñado para gestionar tareas de forma autónoma.

OpenAI lanzará accesorios a principios de 2027 con funciones interactivas. MacRumors El parlante inteligente y el salto hacia un teléfono propio El primer desarrollo físico de la firma consiste en un parlante portátil desarrollado junto al diseñador Jony Ive, concebido para actuar como un asistente personal en el hogar. El equipo cuenta con una batería recargable, cámara integrada para reconocer el entorno y componentes mecánicos móviles. La unidad funcionará con la tecnología GPT-Live para gestionar accesorios del hogar, reproducir contenidos y responder consultas con un valor estimado de entre 200 y 300 dólares.

A este desarrollo se suma el proyecto de un teléfono impulsado por sistemas de inteligencia artificial. Según informes del analista Ming-Chi Kuo, la producción masiva del terminal está prevista para la primera mitad de 2027, estimando un volumen de envíos de 30 millones de unidades entre 2027 y 2028. El dispositivo utilizará un procesador MediaTek Dimensity 9600 personalizado y dos chips dedicados al procesamiento simultáneo de visión y lenguaje.

El nuevo teléfono de OpenAI integrará procesadores especiales para ejecutar visión e inteligencia artificial. Shutterstock Disputas de patentes y competencia directa en la industria La expansión de OpenAI incluye prototipos de anteojos inteligentes, lámparas y auriculares en etapas iniciales de diseño. La estrategia de hardware se apoya en la adquisición de la firma io Products por 6.500 millones de dólares y la incorporación de más de 400 exempleados de la compañía de la manzana. Esta migración de talentos motivó una demanda judicial de Apple por presunta apropiación de secretos comerciales en el desarrollo de componentes.