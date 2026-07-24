OpenAI habilita su herramienta de salud para usuarios de Estados Unidos

La firma tecnológica habilitó la función ChatGPT Health en el mercado norteamericano en medio de polémicas por respuestas sobre temas médicos.

La integración de herramientas digitales en el área de la medicina genera nuevos debates sobre la seguridad informática y la responsabilidad legal. La compañía tecnológica OpenAI puso a disposición de todos los usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos la función ChatGPT Health, un espacio diseñado para responder consultas sobre bienestar y sincronizar métricas personales de plataformas de salud.

La herramienta ChatGPT Health procesa datos de aplicaciones de entrenamiento y registros médicos. TechCrunch Integración de datos y expansión del servicio de ChatGPT El servicio permite enlazar información proviene de registros clínicos como Epic y Oracle Health, así como de aplicaciones de actividad física como Apple Health y MyFitnessPal. Los reportes de la corporación indican que las búsquedas semanales sobre temas de salud pasaron de 230 millones en enero a 300 millones en la actualidad. Asimismo, las métricas internas mostraron que el 70 por ciento de esas preguntas ocurrían fuera del panel dedicado, por lo que la empresa decidió unificar la función dentro del chat general.

La distribución del servicio alcanza a las cuentas gratuitas y de pago en entornos web y sistemas iOS dentro de territorio norteamericano. La empresa OpenAI aclaró que no utiliza la información personal almacenada en esta sección para entrenar a sus nuevos modelos de lenguaje. Sin embargo, la acelerada adopción de esta plataforma en el ámbito de la vida cotidiana mantiene bajo la lupa a los desarrollos basados en inteligencia artificial por el margen de error que pueden registrar en sus respuestas.

La integración con registros clínicos de Estados Unidos permite centralizar datos del usuario. Shutterstock Debates sobre la seguridad de la inteligencia artificial en la medicina El lanzamiento coincide con la demanda judicial presentada por un ciudadano del estado de Florida, quien acusó a la firma por brindar una recomendación que ponía en riesgo su vida al sugerir no consultar a un profesional de la salud. La empresa OpenAI respondió invocando los términos de uso del servicio, donde se especifica de forma clara que la herramienta no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico formal impartido por un médico especialista.