OpenAI habilita su herramienta de salud para usuarios de Estados Unidos
La firma tecnológica habilitó la función ChatGPT Health en el mercado norteamericano en medio de polémicas por respuestas sobre temas médicos.
La integración de herramientas digitales en el área de la medicina genera nuevos debates sobre la seguridad informática y la responsabilidad legal. La compañía tecnológica OpenAI puso a disposición de todos los usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos la función ChatGPT Health, un espacio diseñado para responder consultas sobre bienestar y sincronizar métricas personales de plataformas de salud.
Integración de datos y expansión del servicio de ChatGPT
El servicio permite enlazar información proviene de registros clínicos como Epic y Oracle Health, así como de aplicaciones de actividad física como Apple Health y MyFitnessPal. Los reportes de la corporación indican que las búsquedas semanales sobre temas de salud pasaron de 230 millones en enero a 300 millones en la actualidad. Asimismo, las métricas internas mostraron que el 70 por ciento de esas preguntas ocurrían fuera del panel dedicado, por lo que la empresa decidió unificar la función dentro del chat general.
La distribución del servicio alcanza a las cuentas gratuitas y de pago en entornos web y sistemas iOS dentro de territorio norteamericano. La empresa OpenAI aclaró que no utiliza la información personal almacenada en esta sección para entrenar a sus nuevos modelos de lenguaje. Sin embargo, la acelerada adopción de esta plataforma en el ámbito de la vida cotidiana mantiene bajo la lupa a los desarrollos basados en inteligencia artificial por el margen de error que pueden registrar en sus respuestas.
Debates sobre la seguridad de la inteligencia artificial en la medicina
El lanzamiento coincide con la demanda judicial presentada por un ciudadano del estado de Florida, quien acusó a la firma por brindar una recomendación que ponía en riesgo su vida al sugerir no consultar a un profesional de la salud. La empresa OpenAI respondió invocando los términos de uso del servicio, donde se especifica de forma clara que la herramienta no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico formal impartido por un médico especialista.
A pesar de los avances técnicos informados en el modelo GPT 5.6-Luna frente a evaluaciones previas, la comunidad científica insiste en que las plataformas conversacionales presentan inconsistencias al ofrecer asesoramiento clínico. La firma insistió en que los usuarios deben verificar los datos recibidos y tomar decisiones de salud basándose exclusivamente en la opinión de profesionales capacitados. La expansión de ChatGPT a este sector sensible muestra el avance constante de la tecnología, aunque expone la urgencia de fijar límites claros en la atención del paciente.