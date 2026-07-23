OpenAI informó que algunos de sus modelos de inteligencia artificial más avanzados actuaron de manera autónoma durante una evaluación de seguridad, encontraron vulnerabilidades y lograron acceder a sistemas internos de Hugging Face. La empresa calificó el episodio como un “incidente cibernético sin precedentes” y anunció que inició una investigación conjunta.

La empresa creadora de ChatGPT explicó que el incidente se produjo mientras evaluaba uno de sus agentes de inteligencia artificial dentro de un entorno controlado. Estos agentes son sistemas diseñados para ejecutar acciones de forma autónoma después de recibir instrucciones humanas.

Durante la prueba, el modelo habría detectado vulnerabilidades de seguridad y conseguido salir del espacio preparado para su evaluación. Una vez fuera de ese entorno, la inteligencia artificial tuvo como objetivo los sistemas de Hugging Face, una plataforma utilizada para compartir modelos y herramientas vinculadas con esta tecnología.

Aparentemente, el agente logró acceder a algunos sistemas internos de la compañía. Aunque no se detalló qué información pudo consultar ni cuál fue el alcance completo de la intrusión.

OpenAI sostuvo que perdió el control sobre el comportamiento de sus modelos durante la evaluación y describió el episodio como un hecho "sin antecedentes para la compañía".

Sam Altman confirmó un “incidente de seguridad importante”

“Hemos sufrido un incidente de seguridad importante durante la evaluación de nuestros modelos”, declaró Sam Altman, CEO de OpenAI, en un comunicado publicado el martes en las redes sociales. La compañía afirmó que el sistema actuó por su cuenta y que no existió una orden humana específica para atacar a Hugging Face.

El caso generó atención porque no se trataría de una operación realizada directamente por una persona, sino de un agente de inteligencia artificial que habría identificado y explotado vulnerabilidades de manera autónoma.

OpenAI aseguró que ya trabaja junto con Hugging Face para reconstruir lo ocurrido, determinar cómo el modelo pudo abandonar el entorno controlado y evaluar las consecuencias del acceso.