La inteligencia artificial ya transforma la industria argentina: de la promesa a los resultados concretos

Durante mucho tiempo, la conversación alrededor de la inteligencia artificial estuvo marcada por una pregunta: ¿qué podrá hacer esta tecnología en el futuro y cómo impactará en el entramado productivo? Hoy, esa pregunta empieza a cambiar.

El debate ya no pasa únicamente por imaginar escenarios posibles, sino por entender cómo las organizaciones pueden incorporar IA de manera concreta para mejorar procesos, tomar mejores decisiones y generar nuevas oportunidades de competitividad .

Los casos compartidos en uno de los encuentros del Curso de Fortalecimiento Industrial organizado por Cessi junto a la Unión Industrial Argentina (UIA), con la participación de empresas argentinas socias de la Cámara que ya están aplicando inteligencia artificial en sus operaciones, muestran una realidad cada vez más presente: la IA dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta estratégica para la transformación productiva.

La principal conclusión que surge de estas experiencias es que la adopción de IA no se trata solamente de incorporar una nueva herramienta tecnológica , sino de repensar procesos, identificar oportunidades, desarrollar nuevas capacidades y construir una cultura organizacional preparada para aprovechar el potencial de los datos y la automatización inteligente.

Uno de los grandes cambios que trae la inteligencia artificial es que permite abordar desafíos históricos de la industria desde nuevas perspectivas. La optimización de procesos, la reducción de tiempos operativos, la mejora en la calidad, el análisis de información y la toma de decisiones basadas en datos, son algunos de los ámbitos donde las empresas ya empiezan a ver resultados.

Durante mucho tiempo, la conversación alrededor de la inteligencia artificial estuvo marcada por una pregunta.

Los casos presentados durante el encuentro Centrum, Potentiality, 7Puentes, Wiagro, Camet Robótica o Colmena muestran que no existe un único camino de adopción. Cada organización parte desde una necesidad diferente y encuentra en la tecnología una respuesta específica que puede ir desde automatizar tareas repetitivas, hasta desarrollar modelos predictivos que permitan anticiparse a escenarios futuros.

La clave está en entender que la IA no reemplaza la experiencia y el conocimiento de las personas dentro de las organizaciones, sino que potencia sus capacidades y permite que los equipos puedan enfocarse en tareas de mayor valor agregado.

Motor de competitividad

Para la industria argentina, la incorporación de inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica. En un contexto en el que las empresas necesitan mejorar su eficiencia, innovar y competir en mercados cada vez más exigentes, la tecnología se convierte en un factor diferencial.

Sin embargo, la transformación digital requiere mucho más que herramientas. Implica contar con talento capacitado, datos de calidad, infraestructura adecuada y aliados tecnológicos capaces de acompañar el proceso.

El desafío no es solamente impulsar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, sino también acelerar su adopción en todos los sectores productivos. La articulación entre empresas tecnológicas, industria, instituciones y organismos públicos es fundamental para que estas capacidades puedan traducirse en impacto real.

Para la industria argentina, la incorporación de inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica. Archivo.

Liderar la transformación

Los casos compartidos en este encuentro, sin duda reflejan que en Argentina existe talento, conocimiento y un ecosistema tecnológico preparado para acompañar esta nueva etapa. Las empresas de software locales tienen un rol central como socios estratégicos de esta transformación, ayudando a las organizaciones a identificar oportunidades, diseñar soluciones y llevar la inteligencia artificial desde la idea inicial hasta su implementación concreta.

El desafío hacia adelante será pasar de los primeros experimentos a una adopción más amplia y sostenida. La inteligencia artificial no es una tecnología reservada para unas pocas compañías: es una herramienta que puede generar valor en empresas de todos los tamaños y sectores.

La conversación ya no es si la IA va a transformar la industria. La transformación ya comenzó. La pregunta que tenemos por delante es cómo acelerar ese proceso para que más empresas argentinas puedan aprovecharla y convertirla en crecimiento, innovación y competitividad.

* Miguel Angel Calello, presidente honorario de CESSI, presidente de Open Solutions Argentina y miembro del Comité Ejecutivo de la UIA.