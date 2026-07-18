Francia vs. Inglaterra: qué dice la inteligencia artificial sobre el tercer puesto del Mundial

Más allá de la paridad, la inteligencia artificial anticipa un resultado favorable para Francia ante Inglaterra, con una predicción de 2 a 1.

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio, desde las 18 horas (Argentina), por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y podrá verse en vivo por DSports y TV Pública. En la previa, le preguntamos a la inteligencia artificial sobre las probabilidades de cada selección para quedarse con el tercer lugar.

Qué destaca la IA de Francia La inteligencia artificial considera que Francia mantiene una de las plantillas más competitivas del torneo gracias a sus jugadores pero también a la experiencia acumulada en instancias decisivas. Sin embargo, también advierte que el equipo llega golpeado tras la derrota de 2-0 frente a España y en un contexto especial: será el último partido de Didier Deschamps como entrenador luego de 14 años al frente de la selección.

Qué destaca la IA de Inglaterra En el caso de Inglaterra, la IA resalta la intensidad de su juego, la capacidad ofensiva y el buen rendimiento que mostró durante gran parte del Mundial. No obstante, considera que la caída 2-1 ante Argentina en semifinales, luego de haber estado en ventaja, puede representar un golpe anímico importante para un plantel que estuvo muy cerca de alcanzar la final.