Taiwán, el valiente gigante frente al atraso de la política argentina

El siglo XXI no es el futuro; es un presente que se define a velocidad crucero en puntos muy específicos del planeta. En Taipei, capital de Taiwán , donde se cruzan semiconductores, inteligencia artificial , seguridad digital y cadenas de suministro estratégicas, se está diseñando la arquitectura del mañana.

Allí, una democracia liberal e innovadora defiende su existencia frente a la asfixiante presión militar y la guerra del Partido Comunista Chino. Taiwán no representa una simple coordenada geopolítica : es el bastión definitivo del Mundo Libre y la frontera moral de nuestra época frente al avance totalitario. Y es exactamente ahí donde el contraste con la Argentina se vuelve brutal, doloroso y profundamente injusto para los ciudadanos de a pie. Mientras el mundo reorganiza el poder global en base a datos y microchips, buena parte de la dirigencia argentina sigue atrapada en una conversación anacrónica. Discuten cargos mientras afuera se discute tecnología; se trenzan en internas partidarias mientras otros definen estándares globales. Hablan de soberanía con consignas de barricada, sin entender un ápice de infraestructura digital, vectores de energía ni seguridad informacional. La diferencia entre Taipei y Buenos Aires no es geográfica: es estratégica. El drama argentino no es solo una crisis económica; es una alarmante desconexión del mapa histórico por parte de una cúpula que camina a ciegas.

Mi recorrido, que va desde el IVLP (International Visitor Leadership Program) del Departamento de Estado hasta mis recientes participaciones internacionales, me confirmó una convicción: Argentina todavía tiene voz, talento y un lugar esperándola en el mundo, aunque sus instituciones tradicionales hayan decidido renunciar a él. Meses antes de cruzar el Pacífico, me tocó estar en el Doral, en una cumbre estratégica organizada por la Heritage Foundation. Allí estuve inmerso en el núcleo del ecosistema político de Donald Trump, rodeado por la primera plana de los equipos de seguridad de la Homeland Security, funcionarios del Ministerio de Guerra, la ciberinteligencia de Palantir y mandos militares de Whinsec. Fue en ese contexto de tensión geopolítica que mantuve una conversación con Theo Wold, discutiendo el mapa estratégico de Argentina justo antes de que Peter Thiel decidiera desembarcar con sus terminales tecnológicas en nuestro país.

Esa misma línea de tiempo me llevó luego a Taipei para participar en el GCTF 2026 (Global Cooperation and Training Framework). En el workshop “Building Resilient Democracies: Responding to Transnational Repression”, se congregó la verdadera élite mundial en defensa del Mundo Libre. Compartir el foro con los estrategas de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y Australia, bajo la recepción del propio presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dejó en claro que no se trataba de un acto protocolar. Era una señal de Estado. Allí se debatía cómo blindar a las sociedades libres frente a regímenes autoritarios que ya no atacan solo con misiles, sino con armas más letales: algoritmos, vigilancia digital, manipulación de datos y guerra cognitiva orientada al control de la percepción pública.

Doral y Taipei demuestran que Argentina debería estar sentada por derecho propio en las mesas donde se rediseña el poder contemporáneo. Pero si el Estado no llega, si los partidos no reaccionan y si las élites tradicionales miran para otro lado, alguien tiene que salir a buscar el mundo. Cuando desde Diplomacia Ciudadana intentamos trasladar esta urgencia al escenario local impulsando el debate sobre la ID Digital y la transformación de la identidad tecnológica, la respuesta de nuestra clase dirigente fue desoladora.

El fracaso de una corporación envejecida

El problema argentino no es la mala gestión de un gobierno de turno. El verdadero drama es un ecosistema completo de poder que envejeció mal, se volvió endogámico y confunde el liderazgo con la mera supervivencia biológica y financiera. Fallaron los partidos políticos que redujeron la vida nacional a la rosca, las listas y el reparto de cajas fiscales. Fallaron los dirigentes empresarios, siempre cómodos en el privilegio del subsidio sectorial y el mercado cautivo antes que en la competencia moderna. Fallaron también los liderazgos religiosos que, salvo honrosas excepciones, abandonaron la interpelación moral de una sociedad en decadencia. Fallaron las universidades que a menudo producen lenguaje viejo para problemas nuevos, los sindicatos que gritan consignas del siglo pasado mientras la IA rediseña el empleo.

Mientras figuras como Bill Gates, Elon Musk, Sam Altman o Jensen Huang rediseñan la economía, la defensa y la experiencia cotidiana de lo humano, la corporación política argentina rumia su alfalfa electoral con la mirada perdida. Peter Thiel incomodó al mundo al plantear sus dudas sobre la compatibilidad entre libertad y democracia. Es una provocación que esconde una verdad incómoda: las democracias entran en crisis de legitimidad cuando se vuelven ineficaces. No caen porque alguien las critique desde afuera; caen porque se transforman en una ceremonia vacía que vota, gasta y se indigna, pero no resuelve un solo problema real. Una democracia que ignora la tecnología, la automatización y la ciberdefensa cognitiva no está gobernando el presente: está administrando ruinas conceptuales.

Mientras figuras como Bill Gates, Elon Musk, Sam Altman o Jensen Huang rediseñan la economía, la defensa. Archivo.

La batalla de nuestro tiempo: cognitiva y tecnológica

Si no reaccionamos, el futuro inmediato nos va a escupir una realidad social fracturada. En una misma avenida de Buenos Aires podrían terminar conviviendo dos realidades: ciudadanos conectados, asistidos por capas digitales de productividad y traducción, y una enorme masa de argentinos atrapados en una marginalidad analógica empobrecida. Esa brecha no será solo económica; será cognitiva y política. El hombre del futuro y el hombre de las cavernas viviendo en el mismo barrio, pero separados por mundos que ya no se tocan. Pero en medio de este panorama desolador, emerge la verdadera esperanza: los ciudadanos comunes.

Aquellos argentinos que, a fuerza de talento, resiliencia y adopción tecnológica, buscan formar parte de ese nuevo mundo. Es necesario habitar la modernidad que la política ignora, y por eso debe primar el deber moral e histórico de liderar las nuevas agendas de cambio desde la ciudadanía. Se trata de batallas espirituales, cognitivas y tecnológicas al mismo tiempo. Por eso Taiwán golpea de frente. Es la prueba viviente de que la estatura de una nación no depende de su tamaño, sino de la claridad con la que entiende su época. El mundo no va a esperar a que nuestra política termine de procesar el siglo XX.

Para la corporación dirigencial que nos arrastró hasta acá, el veredicto ya está escrito. No enfrentan una simple derrota electoral; enfrentan la inevitable irrelevancia. El daño causado a este país durante más de cincuenta años nos sentencia a una obsolescencia absoluta. Para nosotros, los simples ciudadanos, es hora de dejar atrás sus ruinas y cruzar, de una buena vez, nuestro propio Finisterre: esa línea donde termina el mapa del pasado y empieza el territorio de los que ya hoy estamos construyendo el mañana.

* Fernando León. Director de la Fundación Diplomacia Ciudadana.