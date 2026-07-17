Preocupación por la final del Mundial 2026: cómo estará el humo que afecta a Nueva Jersey este domingo

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo estará condicionada por lo que ocurra dentro de la cancha. A pocas horas del partido decisivo, el humo proveniente de los incendios forestales que afectan el norte de Canadá mantiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos , que siguen de cerca la evolución de la calidad del aire en la zona de Nueva York y Nueva Jersey.

El encuentro se disputará este domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, con más de 80.000 espectadores previstos en las tribunas. A esa cifra se suman unas 50.000 personas que seguirán el partido desde una pantalla gigante instalada en Central Park, en Manhattan.

Durante los últimos días, el humo generado por los incendios canadienses deterioró la calidad del aire en gran parte del noreste estadounidense.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que las condiciones atmosféricas eran insalubres en buena parte del estado e instó a la población a limitar las actividades al aire libre y permanecer en sus hogares cuando fuera posible.

En Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio de la final, distintos sistemas de monitoreo calificaron la calidad del aire como "insalubre para grupos sensibles" , una situación que encendió las alarmas de cara al evento deportivo más importante del año.

Qué dicen los pronósticos para el domingo

La buena noticia es que el panorama podría mejorar significativamente antes del inicio del partido. Según explicó a Reuters Alex DaSilva, meteorólogo de AccuWeather, las lluvias previstas para el sábado y el ingreso de un frente frío durante la mañana del domingo favorecerían la dispersión del humo acumulado sobre la región.

"Va a llover mucho el sábado, así que eso debería disipar gran parte del humo. El domingo por la mañana veremos un frente frío que debería eliminar cualquier resto de contaminación que permanezca sobre la zona", señaló el especialista.

El cambio de masa de aire, combinado con las precipitaciones, ayudaría a reducir la concentración de partículas contaminantes justo antes del encuentro.

Las autoridades monitorean la situación minuto a minuto

De acuerdo con ABC News, los organismos encargados de la organización del Mundial mantienen un seguimiento permanente de los índices de calidad del aire y trabajan junto a las autoridades sanitarias estadounidenses para evaluar cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Aunque el humo continuará presente en parte del noreste durante el fin de semana, los expertos consideran que todavía es prematuro determinar cuál será la situación exacta al momento del partido. Por ese motivo, el monitoreo continuará hasta pocas horas antes del inicio de la final.

El doble desafío para los futbolistas

Si bien los pronósticos son optimistas, especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas y contaminación atmosférica puede incrementar el estrés físico durante competencias de alta intensidad.

En ese contexto, tanto la FIFA como los cuerpos médicos de las selecciones seguirán de cerca la evolución de la calidad del aire para garantizar que el partido entre Argentina y España se dispute en condiciones seguras tanto para los jugadores como para los miles de espectadores que asistirán al estadio.