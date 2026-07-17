La gran final del Mundial 2026 ya tiene un favorito entre los usuarios de Betano

Más de 8 de cada 10 creen que Argentina levantará la Copa del Mundo frente a España.

Más de 8 de cada 10 creen que Argentina levantará la Copa del Mundo frente a España. Pero hay un dato que llama la atención. Aunque el 65% pronostica un triunfo argentino durante el partido, el resultado más elegido es una victoria de la Selección en el tiempo suplementario, con el 42% de las preferencias.

¿Una final para sufrir hasta el último minuto? Una de las mayores sorpresas de las preferencias de los usuarios de Betano no está en la final, sino en el arco.

Para el premio al Mejor Arquero del Mundial 2026, el favorito es Vozinha (Cabo Verde), con el 50,7% de las apuestas, por delante de Emiliano "Dibu" Martínez (13,7%) y Thibaut Courtois (9,9%). Un dato inesperado que demuestra que las predicciones también dejan lugar para las grandes sorpresas del torneo.

Los usuarios de Betano ya eligieron también al gran candidato a quedarse con el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial 2026. Lamine Yamal concentra el 53,5% de las preferencias, muy por delante de Désiré Doué (15,4%) y Johan Manzambi (12,1%).