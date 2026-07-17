Un incendio forestal se desató en Canadá, el humo avanza sobre Nueva York y peligra la final del Mundial 2026

A pocos días de jugarse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium, el humo de un incendio forestal que se desató en Canadá llegó a la ciudad de Nueva York y comenzó a generar preocupación, no solo en lo deportivo y el partido del domingo desde las 16 de nuestro país, sino que también por las consecuencias que puede generar en la salud de habitantes y turistas que visitan la ciudad.

Esto es porque el humo generado por estos focos puede permanecer durante semanas en la atmósfera, recorrer miles de kilómetros y exponer a millones de personas a gases tóxicos y partículas que los especialistas relacionan con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y otros problemas de salud.

Los especialistas explican que el humo de los incendios forestales resulta más tóxico que la contaminación atmosférica habitual . Además de la vegetación, el fuego puede consumir vehículos, edificios y los materiales que contienen.

Como consecuencia, el humo transporta partículas de tierra y materia biológica, junto con restos de productos químicos, metales, plásticos y otros materiales sintéticos. Esa combinación permanece en el aire durante largos períodos y puede desplazarse a grandes distancias antes de disiparse.

Según investigaciones citadas por Reuters, la exposición al humo de incendios forestales se asocia con un aumento de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, paros cardíacos y consultas en salas de emergencia por crisis de asma. Los estudios también la vinculan con un debilitamiento del sistema inmunitario y con menores tasas de supervivencia después de intervenciones quirúrgicas.

Durante el embarazo, distintos estudios asociaron la exposición al humo con abortos espontáneos, bajo peso al nacer y partos prematuros. Otra investigación realizada en California encontró un vínculo entre la exposición a incendios forestales y daño celular en placentas durante el primer y el segundo trimestre del embarazo. Un estudio independiente también identificó un aumento del riesgo de un diagnóstico de autismo cuando la exposición ocurre durante el tercer trimestre.

Asimismo, un informe estadounidense publicado en 2026 también relacionó la exposición al humo de incendios forestales con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, colorrectal, de mama, de vejiga y de sangre, con un incremento del riesgo a medida que aumenta la contaminación causada por los incendios.

Impactantes imágenes del incendio en Canadá

Cuáles son las medidas de cuidado frente al humo

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan utilizar mascarillas N95 cuando exista humo de incendios forestales y reducir al máximo las actividades al aire libre, especialmente aquellas que demandan un mayor esfuerzo físico. También aconsejan utilizar purificadores de aire para interiores con capacidad para capturar partículas inferiores a 2,5 micras.

De hecho, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que se entregarán mascarillas gratuitas en diferentes lugares, entre ellos la Biblioteca Pública ubicada en Bryant Park.

Asimismo, las autoridades sanitarias del distrito recomendaron limitar las actividades prolongadas o extenuantes al aire libre y permanecer en espacios interiores frescos, preferentemente con aire acondicionado.