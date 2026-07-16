Una nube de humo invade la costa este y pone en alerta la final del Mundial 2026

Una densa nube de humo originada por más de 100 incendios forestales en Canadá avanzó sobre el medio oeste y el noreste de Estados Unidos, alcanzó Nueva York y abrió un escenario de preocupación a pocos días de la final del Mundial 2026 de Fútbol entre Argentina y España , prevista para este domingo.

En distintas ciudades, los registros de calidad del aire se ubicaron entre niveles insalubres y peligrosos, mientras que en Nueva York se esperaba que el Índice de Calidad del Aire superara el valor de 100, considerado una preocupación moderada para la salud.

En el área metropolitana de Nueva York, la bruma cubrió el cielo con tonalidades naranjas y amarillas y redujo la visibilidad hasta ocultar parcialmente el horizonte de Manhattan. Aunque el humo disminuyó temporalmente, los pronósticos indicaban que podía volver a intensificarse.

La situación genera especial atención por la cercanía de la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España del próximo domingo en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que se entregaban mascarillas gratuitas en diferentes lugares, entre ellos la Biblioteca Pública ubicada en Bryant Park.

Escuelas, parques y organismos municipales también comenzaron a reprogramar eventos o modificar sus operaciones ante la posibilidad de un nuevo deterioro del aire.

Riesgo sanitario por las partículas del humo

Las autoridades sanitarias recomendaron limitar las actividades prolongadas o extenuantes al aire libre y permanecer en espacios interiores frescos, preferentemente con aire acondicionado.

Tyler Hasenstein, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, alertó sobre la combinación del humo con las temperaturas extremas y señaló que la coincidencia de ambos fenómenos representa un riesgo adicional. El comisionado de Salud de Nueva York, Alister F. Martin, también remarcó que los espacios cerrados y climatizados son la alternativa más segura durante los episodios de contaminación.

Las partículas microscópicas presentes en el humo pueden ingresar profundamente en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo. La exposición puede provocar dificultad para respirar, mareos y complicaciones cardíacas o pulmonares, además de agravar enfermedades preexistentes.

Un fenómeno que podría prolongarse

Los especialistas advirtieron que el humo de incendios forestales puede regresar mientras los focos continúen activos y los vientos transporten nuevamente las partículas hacia Estados Unidos.

Cerca de 40 grandes incendios permanecían activos en 15 estados, mientras Canadá atravesaba un escenario de sequía extrema y altas temperaturas que facilita la propagación del fuego. Meteorólogos y expertos señalaron que algunas regiones podrían enfrentar semanas o meses de episodios intermitentes, un panorama que mantiene la preocupación sanitaria y deportiva mientras Nueva York se prepara para la final.