Unión de Santa Fe viene por una de las grandes figuras del Deportivo Maipú

El Tatengue presentó una propuesta formal por el mediocampista. En Maipú confirmaron el interés, aunque la salida no será sencilla.

Deportivo Maipú podría sufrir una baja sensible en plena temporada. Unión de Santa Fe presentó una oferta formal para incorporar a Mirko Bonfigli, uno de los futbolistas más destacados del conjunto cruzado, y la dirigencia mendocina ya analiza los pasos a seguir.

El interés del Tatengue no es nuevo, pero en las últimas horas las gestiones avanzaron con una propuesta concreta. Desde Santa Fe buscan adquirir un porcentaje de la ficha del volante, quien se consolidó como una pieza clave en el equipo de Mariano Echeverria gracias a su continuidad y rendimiento durante la actual temporada.

Unión de Santa Fe viene por una de las figuras del Deportivo Maipú La confirmación llegó desde el propio presidente de Deportivo Maipú, Hernán Sperdutti, quien reconoció en una radio santafecina que el ofrecimiento ya ingresó al club, aunque aclaró que todavía no existe una decisión tomada.

"Hicieron una oferta por Bonfigli, la cual llegó al club", aseguró el dirigente, quien además remarcó la importancia del mediocampista dentro del plantel. También explicó que la situación deportiva tendrá un peso determinante en la resolución de la negociación.

El principal obstáculo para una posible transferencia pasa por el momento del campeonato. Con el libro de pases de la Primera Nacional ya cerrado para incorporar futbolistas, Maipú perdería a uno de sus titulares sin tener la posibilidad de reemplazarlo con un jugador de características similares. Ese escenario obliga a la dirigencia a evaluar no solo el aspecto económico, sino también el impacto deportivo que tendría desprenderse de una de las figuras del equipo.