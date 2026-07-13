Incendio forestal de "magnitud excepcional" en Francia a causa del calor extremo

El presiente de Francia , Emmanuel Macron , destacó este lunes la "magnitud excepcional" del incendio forestal que afecta desde la tarde del domingo al bosque de Fontainebleau, a las afueras de París, que ha quemado ya unas 800 hectáreas y que se sospecha que podría haber sido provocado.

"El bosque de Fontainebleau está afectado por un incendio de una magnitud excepcional", declaró Macron en un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su solidaridad con los habitantes del departamento del Sena y el Marne, uno de los que integran la región de Isla de Francia.

El jefe de Estado expresó su "profunda gratitud" a los bomberos y fuerzas de rescate "comprometidos sin descanso".

Añadió que "todos los medios están siendo movilizados" para tratar de apagar las llamas en este bosque emblemático, que según dijo hoy el ministro de Interior, Laurent Nuñez, podría haber sido provocado, en el marco de calor extremo .

"Se detectaron unos diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio forestal provocado", explicó el ministro durante una comparecencia ante la prensa a su llegada a la localidad de Noisy-sur-École, en el departamento del Sena y del Marne.

La misma hipótesis lanzó la presidenta de Isla de Francia, Valérie Pécresse, sobre el origen "criminal" del incendio "más grave jamás conocido" en su región y "que está devastando desde ayer el macizo del bosque de Fontainebleau". "Espero que los pirómanos sean encontrados y sancionados con el castigo ejemplar que merecen", subrayó en redes sociales.

Francia soporta un incendio forestal histórico. Foto: Dpa DPA

"Excepcional y sin precedentes"

Por su parte, Nuñez calificó el siniestro de "totalmente excepcional y sin precedentes" y señaló que las 800 hectáreas calcinadas representan cerca del 5 % de la superficie del emblemático bosque de Fontainebleau.

"Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas", calculó el ministro.

Un total de 500 bomberos, procedentes del servicio de incendios y rescate del departamento del Sena y del Marne y reforzados por efectivos llegados de otros departamentos, incluidos algunos del sur de Francia, están desplegados en la zona.

El operativo para aplacarlo

Este lunes también participan en las tareas de extinción dos aviones cisterna Canadair, dos aeronaves Dash 8 y tres helicópteros bombarderos de agua, en un despliegue de medios aéreos inédito en la región de Isla de Francia, donde un incendio de estas características es una novedad.

El incendio forestal obligó a evacuar de forma preventiva a unas 900 personas que residían principalmente en viviendas situadas en el límite del bosque. No se han registrado víctimas ni daños en las zonas habitadas, gracias a la actuación de los bomberos, que lograron proteger los núcleos urbanos.

La emergencia se enmarca en una situación especialmente crítica en todo el país. Francia mantiene este lunes 37 departamentos en alerta roja por temperaturas extremas, incluida París y su región, mientras otros permanecen en alerta naranja por calor extremo.

Detenciones

Nuñez explicó que solo entre el domingo y el lunes se registraron unos 250 incendios en todo el territorio francés, de los cuales una treintena fueron considerados críticos y tuvieron que ser atendidos simultáneamente.

En lo que va de año ya han ardido unas 32.000 hectáreas, una superficie superior a la registrada durante toda la campaña de incendios de 2025, precisó.

Asimismo, informó de que las fuerzas de seguridad han practicado ya 44 detenciones relacionadas con incendios forestales, de las cuales aproximadamente dos tercios corresponden a fuegos provocados de manera deliberada y el resto a causas accidentales. Efe