Impactante video: un turista fue perseguido por un bisonte y salió volando

Un turista de 65 años fue embestido por un bisonte de 900 kilos en el Parque Nacional de Yellowstone y salió despedido varios metros.

El bisonte persiguió al hombre junto a su nieta y terminó levantandoló por los aires.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos, donde un turista fue perseguido y embestido por un bisonte macho de aproximadamente 900 kilos. El hombre salió despedido varios metros por el aire, y el impactante momento quedó registrado en video.

En las imágenes, que comenzaron a circular en las redes sociales, se observa al animal revolcándose sobre el césped en medio del reconocido parque nacional.

El momento donde el bisonte embiste al hombre A pocos metros se encontraban un hombre de 65 años y su nieta, quienes miraban al bisonte. De repente, el animal se puso de pie y comenzó a correr hacia ellos.

En medio de la desesperación, ambos intentaron refugiarse detrás de unos árboles para evitar la embestida. Sin embargo, el bisonte comenzó a perseguirlos en círculos y a pesar que había perdido de vista a la víctima, finalmente logró alcanzar al hombre, quien salió despedido por el aire y cayó al suelo ante la mirada del animal.