Científicos logran un fascinante descubrimiento en una cueva de Barcelona

Un equipo de arqueólogos de España produjo el descubrimiento de dos esqueletos de rinoceronte de hace 200.000 años en una cueva de Moià, Barcelona.

Científicos de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) de Tarragona han producido el descubrimiento de los restos de 2 rinocerontes enteros, de 200.000 años de antigüedad, en una cueva, la Cova de les Teixoneres de Moià (Barcelona).

Se trata de esqueletos enteros de la especie 'Stephanorhinus hemitoechus', coloquialmente conocida como rinoceronte estepario, los "únicos" actualmente documentados en la península ibérica, y los primeros en Europa tras 2 casos en Alemania y 1 en Italia, informan la URV y el Iphes en un comunicado de este viernes.

Este animal empieza a ser abundante en los yacimientos de Europa hace 500.000 años, y desapareció hace unos 20.000, con la llegada de los fríos del último máximo glacial.

El descubrimiento en la cueva El científico principal del descubrimiento, Jordi Rosell, ha apuntado que todavía no se sabe cómo llegaron los rinocerones a la cueva: "Son animales que podían superar la tonelada y media de peso. Por lo que hemos visto durante la excavación, hay algunos huesos en conexión anatómica, lo que significa que probablemente los cuerpos llegaron mucho antes de descomponerse".

El descubrimiento asocia al rinoceronte actual con sus ancestros. Foto: Dpa El comportamiento de los rinocerontes "no parece estar relacionado" con las visitas a las cuevas, y Rosell sospecha que algún motivo habría favorecido su acumulación en el interior.