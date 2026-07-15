Científicos realizaron un singular descubrimiento sobre el dinosaurio más famoso de la historia

El T. rex es probablemente el dinosaurio más famoso de la historia, pero todavía existen muchas dudas sobre cómo eran sus primeros días de vida. Un nuevo descubrimiento permitió identificar fósiles de crías recién nacidas que habían permanecido durante años guardados y casi olvidados en colecciones de museos.

Los investigadores estudiaban pequeños huesos que inicialmente habían sido clasificados como restos de otros dinosaurios. Sin embargo, un análisis más detallado mostró que algunas piezas pertenecían a tiranosaurios que acababan de salir del huevo.

El descubrimiento comenzó con un pequeño hueso de una pata. Su superficie era muy porosa y conservaba señales de una gran cantidad de vasos sanguíneos, una característica propia de animales que todavía se encontraban en una etapa temprana de crecimiento.

Al comparar la pieza con otros fósiles, los paleontólogos encontraron características similares a las presentes en los grandes ejemplares adultos. La principal diferencia era el tamaño: el hueso era mucho más pequeño y delgado.

A partir de esas evidencias, los científicos comenzaron a revisar otros restos guardados en museos. Entre ellos aparecieron pequeños huesos y dientes que también podrían haber pertenecido a crías de tiranosaurios .

Los fósiles del descubrimiento habían permanecido durante años guardados en colecciones de museos. EFE

Uno de los datos más llamativos del descubrimiento fue el tamaño que habría tenido el animal. Los investigadores estimaron que una de las crías medía alrededor de 75 centímetros y pesaba unos 2,5 kilos.

Al momento de salir del huevo, incluso podría haber pesado cerca de 1,7 kilos. Estas cifras indican que las crías del T. rex eran más pequeñas de lo que se creía y podían tener un tamaño similar al de un gato doméstico.

A pesar de ser pequeñas, algunas características ya recordaban a las de los enormes adultos. Los dientes encontrados eran fuertes y mostraban señales de desgaste, lo que indica que las crías comenzaban a alimentarse y a utilizar su poderosa mordida desde muy temprano.

Los científicos también descartaron que los fósiles pertenecieran a embriones que todavía no habían nacido. Las características de los huesos indicaron que los animales ya habían salido del huevo y se encontraban en sus primeras etapas de crecimiento. El tamaño de las crías permitió calcular cómo podían haber sido los huevos del T. rex. Según el estudio, eran relativamente pequeños en comparación con las enormes dimensiones que alcanzaban los adultos.

Los investigadores creen que cada nido podría haber contenido entre 20 y 30 huevos. Esta cantidad abre nuevas preguntas sobre la forma en que los tiranosaurios cuidaban a sus crías y sobre cuántas lograban sobrevivir hasta llegar a la adultez.

Durante años se pensó que estos grandes depredadores podían tener pocas crías y dedicar mucho tiempo a protegerlas. Sin embargo, el nuevo descubrimiento plantea la posibilidad de que nacieran muchas crías al mismo tiempo y que no todas recibieran el mismo nivel de cuidado.

Los especialistas aclararon que esto no significa que los adultos abandonaran completamente a sus crías. La forma de reproducción de los tiranosaurios podría haber ocupado un punto intermedio entre la de algunos reptiles y el cuidado más intenso que ofrecen muchas aves actuales.

El descubrimiento también mostró la importancia de volver a estudiar los fósiles guardados en los museos. En este caso, pequeños restos que habían pasado desapercibidos terminaron aportando información inédita sobre los primeros días de vida del dinosaurio más conocido del planeta.