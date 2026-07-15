Chile en alerta total por un fuerte temporal: esperan lluvias, nevadas y suspenden las clases

Chile se prepara para atravesar varios días de condiciones meteorológicas severas por el avance de un potente sistema frontal. Las autoridades declararon una emergencia preventiva en diez regiones, reforzaron los operativos y suspendieron las clases en distintas zonas ante el riesgo de inundaciones, desbordes, fuertes nevadas y problemas en los caminos.

El fenómeno comenzará a intensificarse durante las próximas horas y tendrá su período más complejo entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Los pronósticos anticipan precipitaciones intensas y continuas, ráfagas fuertes, marejadas y abundante caída de nieve en sectores cordilleranos.

La Dirección Meteorológica de Chile elevó el nivel de advertencia para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana debido al riesgo de saturación de los suelos. En esas zonas podrían acumularse grandes cantidades de agua durante pocos días, un escenario que aumenta la posibilidad de anegamientos, crecidas de cauces y deslizamientos.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno chileno, los acumulados podrían ubicarse entre los 130 y 180 milímetros en Coquimbo, entre 120 y 160 milímetros en Valparaíso y entre 100 y 150 milímetros en la Región Metropolitana. Las precipitaciones comenzarían durante la madrugada del viernes y continuarían, con distinta intensidad, hasta la noche del domingo .

La emergencia preventiva alcanza a diez de las 16 regiones de Chile, desde Atacama hasta Los Ríos. El evento incluye lluvias, vientos intensos, nevadas en la cordillera y fuertes marejadas, por lo que las autoridades solicitaron evitar traslados innecesarios y no ingresar a zonas de montaña mientras se mantengan las condiciones adversas.

El Gobierno de Chile pidió preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, medicamentos, linternas y dinero en efectivo.

Chile suspendió las clases por el avance del temporal

Como parte de las medidas de prevención, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en varias regiones. Este miércoles 15 de julio la disposición alcanzó a Ñuble y Biobío, mientras que el viernes 17 se extenderá a Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule.

La medida comprende establecimientos públicos y privados de educación inicial, primaria y secundaria. Las autoridades explicaron que la decisión busca reducir los desplazamientos durante las horas de mayor intensidad del sistema frontal y facilitar el trabajo de los organismos de emergencia.

Además, el Complejo Fronterizo Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina, permanecerá cerrado hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. También se dispuso el cierre temporal de áreas protegidas ubicadas entre Atacama y Biobío.

Chile desplegó más de 2.000 trabajadores y alrededor de 1.300 máquinas para intervenir en puntos considerados críticos. Los operativos se concentran en la limpieza de cauces, la vigilancia de sectores con riesgo de inundación y la preparación de equipos para responder ante cortes de rutas o interrupciones de servicios.

Como señal de la preocupación por la magnitud del temporal, el Gobierno de Chile lanzó además una campaña para que las familias preparen un kit de emergencia y tengan elementos básicos al alcance ante posibles cortes de energía, problemas en los caminos o interrupciones de servicios.

La recomendación oficial incluye guardar agua potable suficiente, con un mínimo de dos litros diarios por persona, alimentos no perecederos, enlatados, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin necesidad de cocción. También se aconseja contar con una linterna, una radio portátil y pilas o baterías de repuesto para mantenerse informado si se producen fallas en el suministro eléctrico.

El kit sugerido por las autoridades de Chile debe incluir además los medicamentos de uso habitual para al menos tres días y un botiquín compacto de primeros auxilios. A esto se suman copias de los documentos personales, llaves de la vivienda guardadas en una bolsa hermética y dinero en efectivo, debido a que los cajeros automáticos, las tarjetas y las transferencias podrían dejar de funcionar ante cortes masivos de energía.

La campaña “Chile se prepara” muestra que las medidas oficiales van más allá de las advertencias meteorológicas. El objetivo es que la población pueda afrontar las primeras horas de una emergencia mientras continúan los operativos preventivos y el seguimiento del sistema frontal.

Las autoridades recomendaron seguir únicamente la información oficial, evitar acercarse a ríos, quebradas, sectores costeros y áreas cordilleranas, y mantener preparados los elementos básicos mientras continúe el temporal. La evolución del sistema será evaluada durante todo el fin de semana.