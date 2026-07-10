Chile: echaron a un carabinero que se comió una bolsa de frituras del auto que protagonizó la encerrona en la que murió un niño
Las cámaras de seguridad registraron el accionar del carabinero. En la encerrona murió un nene de 12 años que fue arrastrado por los delincuentes.
En el marco de uno de los casos más conmovedores de Chile en las últimas semanas, un episodio insólito sacudió a la institución policial. Un carabinero fue dado de baja luego de que las cámaras de seguridad lo captaran tomando una bolsa de frituras del interior de un auto que se encontraba bajo custodia.
Se trata del auto que protagonizó la encerrona del 24 de junio en San Bernardo en la que murió un niño de 12 años. El nene quedó enredado en el cinturón de seguridad y los delincuentes los arrastraron por las calles durante la fuga.
¿Qué hizo el carabinero?
Según explicó la propia institución a los medios locales, después del episodio trágico el vehículo fue sometido a los peritajes correspondientes y luego quedó a la espera de que los familiares del niño lo retiraran.
En ese intervalo mientras el auto estaba bajo custodia policial, las cámaras de seguridad captaron a un carabinero que se acerca hasta el baúl del rodado, toma una bolsa de Chis Pop -frituras similares a los chizitos argentinos que son muy populares en Chile- y los come sin ningún pudor.
El hecho quedó al descubierto cuando llegaron los familiares del niño a retirar el auto y se hizo la revisión e inventario de los objetos que había en el interior. En ese momento, se notó la falta de la bolsa de snacks y luego las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron el accionar del efectivo.
La decisión de la institución
Como la revisión de las cámaras de seguridad confirmó lo ocurrido, la institución no tardó en actuar. Carabineros de Chile determinó la desvinculación del funcionario por una falta al Código de Ética, instruyó un sumario administrativo y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Militar.
Además, aclararon que el hecho no se encuadra técnicamente como robo ni hurto, pero sí como una conducta incompatible con los estándares éticos de la institución.
A través de un comunicado oficial, Carabineros reiteró su "compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de todo su personal", y destacó que mantiene una política permanente de control interno para preservar la confianza ciudadana.
Encerrona y muerte
El 24 de junio murió Alejandro Fabián Águila Jorquera en medio de una encerrona y fuga. El ataque ocurrió durante la madrugada cuando el grupo de asaltantes obligó a los ocupantes del automóvil a descender de éste para luego escapar. Por motivos que todavía están en investigación, el menor no alcanzó a bajar del vehículo y quedó atrapado mientras los malhechores huían.
En ese contexto, la principal hipótesis afirma que el niño quedó enganchado al cinturón de seguridad cuando intentaba descender del auto. Como consecuencia, fue arrastrado durante varios kilómetros, sufriendo así heridas fatales. Horas después, vecinos de la zona lo encontraron herido de gravedad, situación ante la que dieron aviso a Carabineros, quienes no pudieron salvarlo.