Dos aviones aterrizaron de emergencia en Mendoza: los motivos

Debido a la necesidad de una revisión técnica, dos aviones de la empresa Sky Airline provenientes de Chile debieron aterrizar en el Aeropuerto El Plumerillo.

Dos vuelos de la compañía Sky Ailine, provenientes de Chile y con destino a Brasil, debieron hacer un aterrizaje preventivo en Mendoza para realizar revisiones técnicas antes de continuar su ruta. Ambos aviones partieron durante la madrugada de este viernes y debieron alterar sus rutas por la presencia de hielo en sus motores.

El primero de los imprevistos corresponde al vuelo H2 600 con destino a San Pablo, un Airbus A320, el cual despegó de Santiago a las 5:45 de la madrugada y tenía previsto su arribo a San Pablo a las 10:05. El otro caso corresponde al vuelo H2 620, el cual se dirigía a Río de Janeiro.

Ambas aeronaves debieron modificar sus rutas y aterrizar en Mendoza para ser sometidas a una serie de revisiones técnicas antes de poder continuar con sus recorridos. En total, los dos aviones transportaban cerca de 350 pasajeros y no se reportaron personas lesionadas.