La nueva medida de Google para detectar publicidades hechas con IA

Google anunció que avisará cuando una publicidad esté realizada con inteligencia artificial. Antes solo era posible para las elecciones.

Google incorporó nuevas herramientas para que los usuarios puedan saber si los anuncios fueron creados con inteligencia artificial (IA). Hasta el momento, el gigante tecnológico solo revelaba dicha información sobre las publicidades electorales. Los detalles de la nueva medida.

La nueva función se encuentra en el panel "Mi centro de anuncios" de Google, en una sección que indica si el anuncio se creó o se editó con herramientas de IA generativa. A dicho panel se puede acceder haciendo click en el ícono de información o en los tres puntos que aparecen en las publicidades.

Google y la IA en las publicidades Dicha información que Google comenzará a publicar en búsquedas, YouTube y Discover, aparecerá automáticamente si el anunciante utilizó las herramientas de IA de Google, y se mostrará en forma de aviso para el usuario, según indicó la tecnológica en una publicación en su web.

En las regiones o países donde la normativa obliga a que esta información se muestre explícitamente, la etiqueta que indica el uso de IA puede aparecer directamente sobre el anuncio, y no solo dentro del panel de 'Mi centro de anuncios'.

"Queremos ayudar a que los usuarios entiendan mejor los anuncios que ven, mientras ofrecemos a los anunciantes herramientas sencillas para desenvolverse en unos estándares del sector en constante evolución", afirma Google sobre las nuevas herramientas.