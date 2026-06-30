Terremotos: la configuración obligatoria en tu celular que debes activar hoy mismo

Activa la función en tu celular que te avisa segundos antes de un temblor. El sistema de alerta sísmica gratuito.

Google utiliza los acelerómetros de millones de dispositivos móviles activos para transformarlos en una red masiva de detección sísmica. Cuando un celular registra una vibración compatible con una onda telúrica, envía datos ultrarrápidos a un servidor central que calcula la magnitud y el epicentro en tiempo real.

Esta tecnología procesa la información en milisegundos para enviar un aviso sonoro a las pantallas de los usuarios ubicados en el área de impacto inminente.

Pasos exactos para convertir tu celular en un detector sísmico personal Abra el menú de configuración de su dispositivo y acceda directamente al apartado específico denominado seguridad y emergencia. En caso de que su modelo de teléfono no muestre esa opción a primera vista, ingrese a la sección de ubicación y presione servicios de ubicación.

Busque la herramienta llamada alertas de terremotos y deslice el interruptor principal para dejar el sistema completamente activo y operativo. El software requiere que mantenga la localización GPS encendida permanentemente para identificar con precisión si se encuentra dentro de la zona de riesgo.