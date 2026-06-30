Cómo conectar el celular al WiFi sin escribir la contraseña

En una casa, en una oficina o durante un viaje, quedarse sin la clave del WiFi puede cortar una tarea simple en el peor momento. La solución, sin embargo, no siempre exige pedir o escribir la contraseña: en muchos celulares alcanza con escanear un código o aceptar el acceso desde otro dispositivo autorizado.

La función no sirve para vulnerar redes ajenas ni para conectarse sin permiso. En realidad, está pensada para evitar errores al tipear claves largas, compartir el acceso con visitas o sumar un nuevo equipo a una conexión ya habilitada. Android, iPhone y algunos routers modernos ofrecen caminos distintos para hacerlo de manera rápida.

En los celulares Android actuales, una de las opciones más cómodas es compartir la red mediante un código QR. El procedimiento puede variar según la marca, pero en equipos Pixel de Google se realiza desde Ajustes, luego Red e Internet, Internet, y después desde la configuración de la red WiFi a la que el teléfono ya está conectado. Allí aparece la opción de compartir y, tras verificar la identidad del usuario, el sistema muestra un QR para que otro dispositivo lo escanee.

Ese código contiene la información necesaria para unirse a la red sin que la otra persona tenga que escribir la clave. El segundo teléfono solo debe abrir la cámara o el lector QR, apuntar al código y aceptar la conexión. Es una alternativa útil cuando la contraseña es extensa, tiene símbolos difíciles o simplemente no se recuerda de memoria.

En el ecosistema de Apple también existe una forma de compartir el acceso sin dictar la contraseña . Para que funcione, ambos dispositivos deben tener WiFi y Bluetooth activados, estar cerca y contar con las versiones recientes de iOS, iPadOS o macOS. Además, Apple recomienda que cada persona tenga guardado en Contactos el correo o número asociado a la cuenta de Apple de la otra.

El proceso es simple: quien necesita conectarse selecciona la red WiFi en su dispositivo, mientras que el iPhone o iPad que ya está conectado debe estar desbloqueado. En ese momento, aparece una notificación para compartir la contraseña. Al tocar “Compartir contraseña”, el otro equipo recibe el acceso sin que la clave quede expuesta en voz alta o escrita en un mensaje.

El QR del router y el dato de seguridad que hay que mirar

Muchos routers incluyen una etiqueta con el nombre de la red y la clave original. Algunos también suman un código QR impreso que permite conectarse al escanearlo. Este método solo funciona si la contraseña de fábrica no fue modificada o si el usuario generó un nuevo QR con los datos actuales. Por eso, antes de usarlo conviene revisar si la red conserva la configuración inicial.

Aunque durante años se habló del botón WPS como una vía rápida para conectarse sin contraseña, esa opción perdió protagonismo por razones de seguridad y compatibilidad. Android discontinuó el soporte para WPS desde Android 9 y avanzó con WiFi Easy Connect, un sistema que permite incorporar dispositivos mediante códigos QR y métodos más protegidos. Por eso, en celulares modernos, la recomendación es priorizar QR, uso compartido desde el sistema operativo o una red de invitados configurada desde el router.

En todos los casos, la clave es la misma: no se trata de “entrar” a cualquier WiFi, sino de simplificar una conexión autorizada. Para visitas frecuentes o espacios de trabajo, crear una red de invitados puede ser incluso más conveniente, porque permite dar acceso a internet sin exponer la red principal ni compartir la contraseña privada del hogar o la oficina.