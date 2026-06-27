El error más común al colocar el router WiFi: dónde debería estar para mejorar la señal

Evitar la colocación del router en zonas de pérdida de señal, como rincones o cerca de la puerta, es clave para optimizar la cobertura WiFi en el hogar.

En un contexto de Mundial, donde ver cada gol en tiempo real depende de una buena conexión a internet, no conviene dejar librado al azar el funcionamiento del WiFi. En muchos casos, una señal débil no tiene que ver con el servicio contratado, sino con un error muy común: la ubicación del router dentro de la casa.

Dónde conviene colocar el router WiFi Para evitar cortes justo en el momento más importante del partido, los especialistas recomiendan instalar el router en un lugar céntrico del hogar. De esta manera, la señal puede distribuirse de forma más uniforme hacia todos los ambientes. Además, lo ideal es colocarlo sobre una superficie elevada, como un estante o un mueble, ya que las ondas del WiFi se propagan mejor cuando encuentran menos obstáculos.

También es importante mantener el equipo alejado de muebles cerrados, televisores, objetos metálicos o electrodomésticos que puedan interferir con la señal. Elementos como hornos microondas o teléfonos inalámbricos pueden afectar el rendimiento de la red y provocar pérdidas de velocidad o estabilidad.

No hace falta cambiar de plan de internet para mejorar la conexión. Shutterstock Errores que conviene evitar Uno de los errores más habituales es instalar el router en un rincón de la casa o cerca de la puerta de entrada. En esos casos, parte de la señal termina desperdiciándose hacia el exterior en lugar de cubrir los espacios donde realmente se utiliza. Si el equipo tiene dos antenas, una buena opción es dejar una en posición vertical y la otra en horizontal para mejorar la cobertura en distintas direcciones.