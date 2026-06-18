Cómo mejorar la señal de WiFi para ver el Mundial 2026 sin interrupciones

Para disfrutar del Mundial 2026 sin interrupciones, es fundamental optimizar la señal de WiFi en tu hogar.

Una buena conexión WiFi es fundamental para ver el Mundial 2026 por streaming.

Cada vez más personas eligen ver eventos deportivos a través de plataformas de streaming, y el Mundial 2026 no es la excepción. Sin embargo, un WiFi inestable puede arruinar la experiencia justo en los momentos más importantes del partido.

Uno de los primeros aspectos a revisar es la ubicación del router. Los especialistas recomiendan colocarlo en una zona central del hogar, lejos de paredes gruesas, muebles grandes y electrodomésticos que puedan bloquear o debilitar la señal.

Los objetos que pueden interferir con el WiFi Existen varios elementos cotidianos que pueden afectar el rendimiento de la red inalámbrica y mantener el router alejado de estos objetos puede ayudar a mejorar la estabilidad de la conexión.

Microondas.

Teléfonos inalámbricos.

Monitores para bebés.

Dispositivos Bluetooth.

Acuarios y grandes superficies con agua.

Espejos y estructuras metálicas. La ubicación del router influye directamente en la calidad de la señal. Imagen generada por la IA Otros consejos para ver el Mundial sin cortes Además de la ubicación del equipo, también se pueden aplicar algunas medidas para optimizar el rendimiento del WiFi:

Reiniciar el router periódicamente.

Actualizar el firmware del dispositivo.

Limitar las descargas y actualizaciones mientras se ve el partido.

Desconectar equipos que no estén en uso.

Utilizar la banda de 5 GHz cuando esté disponible.

Acercarse al router o utilizar repetidores de señal en viviendas grandes. Cuándo conviene usar cable de red Si el televisor, la computadora o la consola se encuentran cerca del router, una conexión mediante cable Ethernet suele ofrecer mayor estabilidad que el WiFi. Esta opción reduce la latencia y evita posibles interferencias, algo especialmente útil para transmisiones en vivo y contenido en alta definición.