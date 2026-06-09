El truco que mejora la señal WiFi y acelera Internet en casa
La ubicación del router es fundamental para disfrutar de una buena conexión wifi; evitar obstáculos como metales y espejos garantiza una navegación más rápida.
El gran error que cometemos casi todos es camuflar el router. Como es poco estético y lleno de cables, lo metemos adentro de un mueble, abajo de la tele o rodeado de adornos. La señal de WiFi es una onda electromagnética que odia los obstáculos, y hay dos materiales que la liquidan por completo: el metal y los espejos.
Si tenés el aparato cerca de un espejo grande o arriba de una repisa metálica, la señal rebota sobre sí misma, genera interferencia y destruye la velocidad de navegación. Lo mismo pasa si lo dejás pegado a una pared de hormigón grueso.
La regla de oro para ubicar bien el router
Para que Internet vuele en toda la casa sin gastar un peso, solo tenés que aplicar este truco de distribución:
Buscá la altura: las ondas viajan hacia abajo y hacia los costados. Si el módem está en el piso, estás perdiendo la mitad de la potencia. Colocalo mínimo a la altura de los ojos (arriba de un mueble abierto).
El centro de la escena: el router reparte la señal en 360 grados como una esfera. El mejor lugar siempre es el ambiente más céntrico de la casa, no el rincón del fondo donde está la computadora.
Alejalo de la cocina: el microondas trabaja en la misma frecuencia que el WiFi tradicional (2.4 GHz). Cada vez que alguien se calienta el almuerzo, tu conexión sufre un apagón.