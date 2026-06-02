El sencillo cambio en tu router que puede mejorar la señal de WiFi en toda la casa

Una conexión lenta o con cortes frecuentes no siempre significa que sea necesario cambiar de plan de internet. En muchos casos, un simple ajuste en el router puede ayudar a mejorar la señal de WiFi y lograr una mejor cobertura en distintos ambientes de la casa.

Uno de los errores más frecuentes es instalar el router en rincones de la casa, detrás de muebles o cerca del suelo. Los especialistas recomiendan ubicarlo en un lugar elevado y lo más céntrico posible para que la señal pueda distribuirse de manera uniforme hacia todos los ambientes.

También es aconsejable mantenerlo alejado de electrodomésticos, espejos grandes y objetos metálicos, ya que estos elementos pueden interferir con la propagación de las ondas inalámbricas y reducir el alcance de la red.

Antes de cambiar de plan de internet, conviene revisar dónde está ubicado el router dentro de la casa.

La posición de las antenas también puede marcar una diferencia. En los routers que cuentan con dos antenas, una recomendación habitual es colocar una en posición vertical y la otra en posición horizontal para favorecer la cobertura en distintas direcciones.

Cuando el equipo tiene más de dos antenas, lo ideal es orientarlas en diferentes ángulos en lugar de dejarlas todas apuntando hacia el mismo lado. De esta forma, la señal puede llegar con mayor facilidad a distintos espacios de la vivienda.

Con solo cambiar la ubicación del router y ajustar correctamente las antenas, muchas personas logran mejorar la cobertura de WiFi sin necesidad de adquirir repetidores ni contratar un plan de internet más costoso.