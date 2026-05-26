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Wi Fi lento en casa: los 4 trucos que pueden mejorar la señal en segundos

Mejorá la velocidad de tu Wi Fi en casa con estos 4 consejos rápidos y efectivos para optimizar la señal.

Alejandro Llorente

Estos detalles pueden mejorar la señal del Wi Fi en casa.
Estos detalles pueden mejorar la señal del Wi Fi en casa. Shutterstock

El acceso a internet es un servicio indispensable en el hogar para cumplir con las tareas de estudio y trabajo diario. Cuando la señal de Wi Fi falla, la rutina doméstica se interrumpe y genera frustración. Aunque circulan decenas de trucos complejos, existen cuatro pasos simples que permiten optimizar la conexión de forma rápida y definitiva.

Cambiar de lugar el router

Aunque parezca algo simple, este detalle puede hacer una gran diferencia a la hora de mejorar la señal. Nunca debemos dejar el router escondido detrás de muebles o en esquinas de la casa. Los especialistas son claros al momento de recomendar un lugar donde ponerlo: lo ideal es en lo alto y lo más centrado posible para que la señal se distribuya mejor en todos los ambientes.

Mantener el router lejos de otros aparatos

Lugares como la cocina pueden no ser los ideales para colocar el router. Muchos dispositivos electrónicos como microondas o teléfonos inalámbricos pueden llegar a interferir en la señal. En este sentido, se recomienda colocarlo lo más lejos posible de otros dispositivos.

Trucos para optimizar la señal WiFi
La ubicaci&oacute;n del router puede influir directamente en la velocidad y estabilidad del Wi Fi. Foto: Archivo

La ubicación del router puede influir directamente en la velocidad y estabilidad del Wi Fi. Foto: Archivo

Reiniciar el módem cada cierto tiempo

Además de colocarlo en el lugar correcto, es necesario reiniciar el router cada cierto tiempo para solucionar problemas de velocidad y mejorar el rendimiento de internet. Aunque parezca un consejo básico, esto puede mejorar la conexión en segundos.

Cambiar la contraseña y controlar dispositivos conectados

Para mejorar la señal y mejorar la seguridad de acceso a Wi Fi en el hogar, se recomienda también revisar regularmente qué equipos están conectados a la red y cambiar la contraseña de Wi Fi para evitar conexiones no autorizadas. Esto puede mejorar notablemente la velocidad de navegación.

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