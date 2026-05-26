Wi Fi lento en casa: los 4 trucos que pueden mejorar la señal en segundos
Mejorá la velocidad de tu Wi Fi en casa con estos 4 consejos rápidos y efectivos para optimizar la señal.
El acceso a internet es un servicio indispensable en el hogar para cumplir con las tareas de estudio y trabajo diario. Cuando la señal de Wi Fi falla, la rutina doméstica se interrumpe y genera frustración. Aunque circulan decenas de trucos complejos, existen cuatro pasos simples que permiten optimizar la conexión de forma rápida y definitiva.
Cambiar de lugar el router
Aunque parezca algo simple, este detalle puede hacer una gran diferencia a la hora de mejorar la señal. Nunca debemos dejar el router escondido detrás de muebles o en esquinas de la casa. Los especialistas son claros al momento de recomendar un lugar donde ponerlo: lo ideal es en lo alto y lo más centrado posible para que la señal se distribuya mejor en todos los ambientes.
Mantener el router lejos de otros aparatos
Lugares como la cocina pueden no ser los ideales para colocar el router. Muchos dispositivos electrónicos como microondas o teléfonos inalámbricos pueden llegar a interferir en la señal. En este sentido, se recomienda colocarlo lo más lejos posible de otros dispositivos.
Reiniciar el módem cada cierto tiempo
Además de colocarlo en el lugar correcto, es necesario reiniciar el router cada cierto tiempo para solucionar problemas de velocidad y mejorar el rendimiento de internet. Aunque parezca un consejo básico, esto puede mejorar la conexión en segundos.
Cambiar la contraseña y controlar dispositivos conectados
Para mejorar la señal y mejorar la seguridad de acceso a Wi Fi en el hogar, se recomienda también revisar regularmente qué equipos están conectados a la red y cambiar la contraseña de Wi Fi para evitar conexiones no autorizadas. Esto puede mejorar notablemente la velocidad de navegación.