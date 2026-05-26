Netflix estrena una docuserie que reconstruye el hermético juicio a Michael Jackson

A poco más de 20 años del proceso legal que paralizó a la industria del entretenimiento global, Netflix presentará el próximo 3 de junio Michael Jackson: El veredicto. Una miniserie documental de tres episodios que se adentra en el juicio de 2005.

“Este documental exhaustivo analiza el juicio a Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

El proyecto examina la batalla legal celebrada en California tras las denuncias presentadas en 2003 , un caso que desencadenó un circo mediático sin precedentes. Aunque el jurado absolvió unánimemente al intérprete de Thriller, el debate público sobrevivió al veredicto y continuó sumando capítulos incluso después de su fallecimiento en 2009.

Bajo la dirección de Nick Green y la producción de Candle True Stories, la docuserie busca ofrecer una radiografía precisa de lo que ocurrió dentro de la Corte, un espacio que en su momento permaneció blindado a la prensa audiovisual.

“En su momento no se permitieron cámaras en la sala, por lo que la opinión pública recibió una versión fragmentada y filtrada por los analistas de la época. Era el momento de abordar el juicio en su totalidad y con rigor histórico”, señalaron los realizadores.

Para lograr este objetivo, la producción adoptó una regla estricta: convocar únicamente a personas que hubieran tenido un rol directo en las audiencias. De este modo, el relato se construye a través de las voces de los miembros del jurado, testigos clave de ambas partes, integrantes del equipo de fiscales y de la defensa técnica y cronistas que cubrieron el día a día.