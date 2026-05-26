Netflix estrena una docuserie que reconstruye el hermético juicio a Michael Jackson
Descubre los detalles del mediático juicio a Michael Jackson con la nueva docuserie de Netflix. Estrena el 3 de junio.
A poco más de 20 años del proceso legal que paralizó a la industria del entretenimiento global, Netflix presentará el próximo 3 de junio Michael Jackson: El veredicto. Una miniserie documental de tres episodios que se adentra en el juicio de 2005.
En ese juicio el "Rey del Pop" enfrentó graves acusaciones de abuso sexual infantil.
Netflix: de qué se trata
“Este documental exhaustivo analiza el juicio a Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.
El proyecto examina la batalla legal celebrada en California tras las denuncias presentadas en 2003, un caso que desencadenó un circo mediático sin precedentes. Aunque el jurado absolvió unánimemente al intérprete de Thriller, el debate público sobrevivió al veredicto y continuó sumando capítulos incluso después de su fallecimiento en 2009.
Bajo la dirección de Nick Green y la producción de Candle True Stories, la docuserie busca ofrecer una radiografía precisa de lo que ocurrió dentro de la Corte, un espacio que en su momento permaneció blindado a la prensa audiovisual.
“En su momento no se permitieron cámaras en la sala, por lo que la opinión pública recibió una versión fragmentada y filtrada por los analistas de la época. Era el momento de abordar el juicio en su totalidad y con rigor histórico”, señalaron los realizadores.
Para lograr este objetivo, la producción adoptó una regla estricta: convocar únicamente a personas que hubieran tenido un rol directo en las audiencias. De este modo, el relato se construye a través de las voces de los miembros del jurado, testigos clave de ambas partes, integrantes del equipo de fiscales y de la defensa técnica y cronistas que cubrieron el día a día.