Netflix: pocos la conocen, pero esta película coreana engancha rápido
La extraña película coreana de Netflix que se volvió favorita entre fans del género de la comedia de acción.
“Psychokinesis” no es la típica película de superhéroes. Toma otro camino y combina acción, comedia y drama familiar en una historia distinta a lo que suele aparecer en Netflix. La producción surcoreana llamó la atención por su estilo extraño, escenas caóticas y momentos emocionales.
“Psychokinesis”, la película coreana de Netflix con humor y poderes
La historia gira alrededor de Shin Seok-heon, un hombre común que obtiene poderes telequinéticos después de beber agua contaminada por un meteorito. A partir de ese momento, logra mover objetos con la mente y descubre una fuerza que jamás imaginó tener.
El problema aparece cuando se cruza con su hija Roo-mi, con quien tiene una relación distante desde hace años. Ella enfrenta una situación difícil: una empresa inmobiliaria intenta expulsarla del barrio donde trabaja y vive junto a otros comerciantes.
“Psychokinesis” se estrenó en 2018 y fue dirigida por Yeon Sang-ho, el mismo director de Train to Busan, una de las películas coreanas más populares de los últimos años. En esta ocasión, eligió un tono mucho más ligero y lleno de humor absurdo.