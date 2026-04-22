WiFi lento: cómo detectar si alguien está usando tu internet

Hay diferentes razones que llevan a que el WiFi ande lento en casa y no siempre tienen que ver con el proveedor. Muchas veces, el motivo puede ser que hay más dispositivos conectados a tu red WiFi de los que pensás, incluso sin tu autorización.

Detectar si alguien está usando tu WiFi sin permiso es clave no solo para mejorar la velocidad, sino también para proteger tu información personal. A continuación, te contamos a qué le tenés que prestar atención.

Existen algunos indicios que pueden alertarte. Uno de los más comunes es que la conexión esté más lenta de lo habitual, especialmente en momentos donde no hay muchos dispositivos en uso dentro de tu casa. También esto puede reflejarse en cortes frecuentes o páginas que tardan en cargar.

Otro dato a tener en cuenta es la actividad de las luces del router : si parpadean constantemente incluso cuando no estás usando Internet, podría haber otros dispositivos conectados.

Cómo ver quién está conectado a tu red

La forma más directa de comprobarlo es ingresar a la configuración del router. Desde allí, se puede acceder a la lista de dispositivos conectados, donde aparecen celulares, computadoras, televisores y cualquier equipo vinculado a la red.

Para hacerlo, solo necesitás ingresar la dirección del router en el navegador (generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1) y acceder con tu usuario y contraseña. Si encontrás dispositivos desconocidos, es una señal clara de que alguien más está usando tu conexión.

Qué hacer si detectás intrusos

En caso de confirmar accesos no autorizados, lo más recomendable es cambiar la contraseña del WiFi por una más segura. También podés configurar un tipo de seguridad WPA2 o WPA3 y, si tu router lo permite, limitar la cantidad de dispositivos conectados.