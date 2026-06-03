Para qué sirve poner papel aluminio debajo del televisor

En el universo de los trucos de limpieza , un método particular está ganando terreno en las redes: colocar una lámina de papel aluminio justo debajo del televisor. Miles de usuarios recurren a este elemento buscando una solución económica.

Sin embargo, detrás de sus supuestos beneficios, los expertos en electrónica advierten que una mala colocación puede poner en riesgo la vida útil de tus electrodomésticos.

Quienes defienden el uso del papel aluminio cerca de la pantalla argumentan que cumple funciones clave. Se trata de una barrera contra la suciedad. La estática que generan las pantallas convierte a la zona del televisor en un verdadero imán para la tierra.

Al colocar el aluminio como una base protectora, se evita que las partículas se adhieran directamente a la superficie del mueble. Al ser un material impermeable y liso, resulta mucho más rápido de limpiar o reemplazar cuando se junta suciedad.

Además, los Smart TV y los decodificadores modernos emiten una cantidad considerable de calor cuando permanecen encendidos durante muchas horas. Esta temperatura constante se transfiere a la base y puede terminar opacando el barniz de los muebles de madera o recalentando soportes de vidrio. El aluminio funciona aquí como un aislante que ayuda a disipar el calor, resguardando el mobiliario.

Por otro lado, debido a que el aluminio refleja las ondas electromagnéticas, algunos usuarios lo utilizan debajo del televisor o cerca de los routers para intentar "rebotar" la señal de WiFi hacia el resto de las habitaciones.

Advertencias

A pesar de las ventajas estéticas y de limpieza, los especialistas en electrónica piden extrema cautela al aplicar este truco casero. Al ser el aluminio un excelente conductor de la electricidad, su mal uso puede derivar en accidentes domésticos graves como bloqueo de la ventilación y peligro de cortocircuito.