Las señales de que tu router ya no funciona bien

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el router es una pieza clave para la conexión a internet en el hogar. Sin embargo, como cualquier dispositivo tecnológico, tiene una vida útil limitada que suele ubicarse entre los 3 y 5 años. Con el paso del tiempo, puede perder rendimiento, volverse inseguro o quedar desactualizado frente a nuevas tecnologías.

Una de las principales alertas es la falta de actualizaciones. Si el fabricante dejó de ofrecer parches de seguridad, el equipo queda más expuesto a fallas o vulnerabilidades.

Una señal determinante es la inestabilidad o lentitud del WiFi. Si la conexión se interrumpe con frecuencia o la velocidad disminuye drásticamente, especialmente al conectar varios dispositivos en simultáneo, es muy probable que el router esté llegando al final de su vida útil. Esta es, sin duda, una de las alertas más evidentes para considerar una renovación del equipo.

El sobrecalentamiento también es un indicador importante. Si el equipo se calienta en exceso de manera habitual, puede afectar su funcionamiento y anticipar fallas mayores.

Por último, los estándares obsoletos marcan una diferencia clave. Los routers más antiguos no soportan tecnologías actuales como WiFi 6, lo que limita la velocidad y la eficiencia de la red en el hogar.

Por qué es importante actualizarlo

Cambiar el router no solo mejora la velocidad de internet, sino que también garantiza una conexión más estable y segura. En un contexto donde cada vez hay más dispositivos conectados, contar con un equipo actualizado es fundamental para evitar problemas y aprovechar al máximo el servicio.