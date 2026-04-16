El pequeño ajuste en las antenas del router que mejora el WiFi de tu casa al instante

Tener problemas de WiFi en el hogar se volvió una de las situaciones más frustrantes del día a día. El uso constante de internet para trabajar, estudiar o entretenerse hace que una buena conexión sea indispensable. En este contexto, existe un ajuste simple que puede mejorar la señal en cuestión de minutos sin necesidad de gastar dinero.

Se trata de la llamada “regla de los 90 grados”, un truco técnico que consiste en cambiar la posición de las antenas del router . Aunque muchos usuarios no le prestan atención, la orientación de las antenas influye directamente en la calidad de la señal.

En la mayoría de los hogares, las antenas del router se colocan apuntando hacia arriba. Sin embargo, las ondas de radio funcionan mejor cuando emisor y receptor están alineados en el mismo plano. Esto significa que la posición del dispositivo también influye en la recepción.

Al ubicar una antena de forma vertical y otra horizontal, formando una “L”, el router logra emitir señal en distintos planos. De esta manera, se mejora la cobertura y se asegura una mejor conexión sin importar cómo esté posicionado el celular, la computadora u otros dispositivos.

Colocar las antenas en forma de “L” mejora la cobertura de la señal. Foto: Archivo

Dónde colocar el router para mejorar la señal

Más allá de la posición de las antenas, la ubicación del equipo también es clave para optimizar el WiFi. Un router mal ubicado puede perder gran parte de su potencia.

En primer lugar, se recomienda evitar colocarlo cerca de espejos o superficies metálicas, ya que generan interferencias. También es importante mantenerlo alejado del microondas, que utiliza la misma frecuencia que muchos routers y puede afectar la conexión.

Otro punto clave es la altura: lo ideal es ubicar el router a más de 1,5 metros del suelo, ya que la señal se distribuye mejor hacia los costados y hacia abajo. Además, no debe estar encerrado en muebles ni cubierto por objetos, ya que estos materiales reducen la intensidad de la señal.