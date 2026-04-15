El truco de la llave en el router WiFi: para qué sirve y si realmente funciona
Colocar una llave sobre el router WiFi es un truco viral que promete mejorar la señal, aunque su efectividad no está comprobada.
En redes sociales y foros comenzó a circular un curioso consejo: colocar una llave metálica arriba del router del WiFi para mejorar la señal. Aunque puede parecer extraño, muchas personas aseguran que este truco casero ayuda a optimizar la conexión en el hogar.
La idea se basa en que el metal podría influir en la propagación de las ondas inalámbricas. Sin embargo, no todo lo que se viraliza tiene respaldo técnico, por lo que vale la pena analizar qué hay de cierto en esta práctica.
Por qué recomiendan poner una llave en el router
Quienes promueven este método sostienen que el metal de la llave ayuda a "rebotar" y concentrar las ondas electromagnéticas, funcionando como una antena adicional. Se basa en la premisa de que el metal es un conductor, y por lo tanto, debería poder redirigir la señal de radiofrecuencia hacia una dirección específica, aumentando supuestamente su potencia.
¿Realmente funciona?
Desde el punto de vista técnico, no hay pruebas concluyentes de que colocar una llave sobre el router mejore la señal de forma significativa. Los routers ya están diseñados con antenas específicas para emitir y recibir ondas de manera eficiente.
De hecho, colocar objetos metálicos cerca del equipo podría incluso generar interferencias o bloquear parcialmente la señal en lugar de mejorarla.
Qué hacer en lugar de usar llaves
Si la señal de WiFi es débil, hay métodos que sí tienen respaldo técnico:
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Ubicación estratégica: colocar el router en un lugar elevado y central, lejos de paredes gruesas y otros electrodomésticos (como microondas).
Orientación de antenas: si tiene dos antenas, lo ideal es poner una vertical y otra horizontal para cubrir ambos planos.
Sistemas Mesh: si la casa es grande, la solución real es un sistema de red mallada o repetidores de calidad.