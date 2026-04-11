Las 3 plantas grandes que casi no requieren esfuerzo y son furor en decoración

Las plantas grandes se convirtieron en una de las principales tendencias en decoración de interiores, ya que aportan estilo a cualquier ambiente y, en muchos casos, requieren pocos cuidados. Esta nueva forma de decorar prioriza los elementos naturales, como la madera y las plantas, para crear espacios más relajantes y agradables.

Antes de elegir una planta , es fundamental conocer qué cuidados necesita para que crezca de forma saludable. Por eso, repasamos algunas de las especies más populares del momento y sus principales requerimientos.

El bambú Fargesia Rufa es una de las opciones más recomendadas gracias a su follaje abundante, que aporta un toque vistoso a cualquier espacio. Puede cultivarse tanto en agua como en tierra, aunque suele lucirse más en jarrones de vidrio transparente.

Esta planta necesita luz indirecta, riegos moderados y una poda anual, ya que tiende a crecer con rapidez.

Por otro lado, la drácena es una planta tropical de hojas alargadas y estructura vertical, ideal para complementar ambientes con paredes claras o muebles de madera. No requiere riegos frecuentes y se adapta muy bien a la luz indirecta.

En tanto, la Pachira aquatica, conocida por su forma de pequeño árbol y asociada a la prosperidad, también es una excelente opción para interiores. Requiere pocos cuidados, aunque se recomienda girarla ocasionalmente para que crezca de manera uniforme.

Pachira aquatica Pachira aquatica es una planta tropical. Shutterstock

Su tronco trenzado es uno de sus principales atractivos, por lo que se sugiere colocarla en macetas simples que permitan destacar su forma natural.

Por qué comprar estas plantas

Incorporar este tipo de plantas en el hogar no solo aporta un valor estético, sino que también mejora la calidad del ambiente. Las plantas grandes ayudan a crear espacios más relajantes, aportan frescura visual y, en muchos casos, requieren un mantenimiento sencillo, lo que las convierte en una opción ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería. Además, su presencia permite renovar la decoración sin necesidad de grandes cambios, logrando un impacto inmediato en cualquier habitación.