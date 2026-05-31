Chau roedores: las 3 plantas aromáticas ideales para ahuyentar ratas de jardines secos

La menta, la lavanda y el romero son plantas aptas para principiantes porque requieren de pocos cuidados y protegen el hogar en el invierno.

Eliminar a los roedores del hogar sin químicos es posible. Los expertos en control de plagas coinciden en que se debe atacar su olfato. Por eso es importante cultivar 3 plantas aromáticas en el jardín –que se adaptan perfectamente al suelo mendocino– para crear un barrera natural casi impenetrable.

La menta, la lavanda y el romero se posicionan como la mejor opción para que los mendocinos ahuyenten a las plagas en el invierno. Durante esta estación fría, los roedores abandonan sus nidos en busca de lugares acogedores para evitar las bajas temperaturas. Por este motivo es que la presencia de ratas en los hogares aumenta considerablemente.

Menta piperita: el enemigo número uno de su olfato La menta es la planta más recomendada para ahuyentar a los roedores. El mentol les resulta insoportable porque confunde su sentido del olfato y olvidan que hay restos de comida cerca. Sin embargo, para que la menta crezca a gusto en el suelo mendocino es importante controlar su crecimiento con podas o macetas.

menta La menta se debe colocar en lugares estratégicos para que funcione como ahuyentador. Por eso es importante colocarla cerca de las acequias o las entradas al jardín. Shutterstock

Lavanda: barrera natural que resiste las heladas Por otro lado, la lavanda tiene un aroma fuerte que interfiere en la comunicación de los roedores. Además de funcionar como un repelente para roedores, la lavanda es ideal para Mendoza porque resiste heladas y necesita muy poca agua.