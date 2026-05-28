Adultos mayores: las plantas ideales para empezar un jardín en casa
El hábito simple que ayuda a adultos mayores a sentirse acompañados. Las plantas que más recomiendan para adultos mayores por sus beneficios emocionales.
Una planta cambia más de lo que parece. Cada vez más adultos mayores encuentran en la jardinería una rutina que trae calma, compañía y ganas de empezar el día con otro ánimo. Con una maceta pequeña, agua y algunos minutos por día alcanza para crear un espacio que ayuda al cuerpo y combate el estrés.
Las plantas que ayudan al bienestar en adultos mayores
Cuidar plantas ayuda a mantener la mente activa. Regar, observar hojas nuevas o recordar cuándo cambiar una maceta mantiene la atención ocupada y genera una rutina agradable. Muchas personas mayores sienten satisfacción al ver cómo algo crece gracias a su cuidado diario.
También hay beneficios físicos. Mover macetas livianas, cortar hojas secas o preparar tierra ayuda a mantener el cuerpo en movimiento. Son actividades suaves que ayudan a evitar el sedentarismo y dan sensación de energía sin exigir demasiado esfuerzo.
Otro punto importante es el bienestar emocional. El contacto con plantas ayuda a bajar el estrés y genera tranquilidad. Para muchos adultos mayores, las plantas se vuelven compañía diaria y llenan espacios de la casa que antes se sentían vacíos o silenciosos.
Qué plantas sembrar
Entre las mejores opciones para empezar aparece el pothos. Es una planta resistente, necesita pocos cuidados y crece rápido dentro de casa. También la sansevieria gana fama porque soporta cambios de temperatura y requiere poco riego, algo ideal para principiantes.
La lavanda es otra gran alternativa. Su aroma ayuda a generar sensación de calma y queda perfecta en balcones o ventanas con sol. Además, los cactus y las suculentas siguen entre las plantas favoritas para adultos mayores porque necesitan poca agua y casi no generan trabajo. Muchas personas también eligen cultivar romero, menta o albahaca en pequeñas macetas.