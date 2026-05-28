Casarse después de los 55: lo que pasa con la salud y el ánimo según especialistas

Nunca es tarde para volver a enamorarse. Cada vez más personas mayores de 55 años eligen casarse o empezar una relación estable después de una separación, una viudez o años de soledad. Especialistas en salud emocional y bienestar remarcan que el amor en esta etapa trae beneficios físicos, emocionales y sociales.

Formar una pareja en la adultez ayuda a combatir la soledad y mejora el estado de ánimo. Compartir rutinas, charlas y proyectos genera entusiasmo y ganas de disfrutar el día. Muchas personas sienten más energía y recuperan hábitos sociales que habían dejado de lado con el paso del tiempo.

También hay efectos positivos sobre la salud mental. Estudios sobre envejecimiento saludable muestran que las relaciones afectivas reducen el estrés y ayudan a bajar la sensación de ansiedad. Sentirse acompañado da seguridad emocional y fortalece la autoestima en una etapa donde muchas veces aparecen cambios fuertes en la rutina.

En el plano físico también hay ventajas. Las personas que viven relaciones estables suelen cuidar más su salud, alimentarse mejor y mantenerse activas. Caminar juntos, salir de casa o compartir actividades ayuda a mover el cuerpo y evitar el aislamiento que afecta a muchos adultos mayores.

Otro beneficio importante tiene relación con el descanso. Sentirse contenido y querido ayuda a dormir mejor y mejora el bienestar general. Además, el contacto afectivo libera hormonas asociadas con la calma y la felicidad, algo que impacta en el humor y en la calidad de vida.