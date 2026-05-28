Cuál será el impacto de la última reforma del Gobierno en los recursos para la salud

De esta manera, despejó la duda que plantearon esta semana legisladores de la oposición en medio de la exposición que dio el ministro de Hacienda Víctor Fayad en la Legislatura provincial para explicar de qué se trata la reconversión de los Casinos .

Montero, incluso, se mostró a favor de la iniciativa mientras que garantizó que no habrá problemas con los programas y que además, la cifra que provienen del Instituto de Juegos y Casinos no es significativa y por lo tanto, la cartera no tendrá dificultades en reemplazarlas.

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza no sólo administra casinos y salas de juego en la provincia, sino que desde hace muchos años cumple además un rol en el financiamiento de programas sociales, deportivos, culturales y sanitarios. Parte de los recursos que genera la actividad del juego legal son redistribuidos hacia distintas áreas del Estado y organizaciones de la sociedad civil, con especial foco en políticas de salud pública y asistencia social.

Entre los programas más importantes que históricamente recibieron financiamiento del organismo se encuentra el programa oncológico provincial, considerado uno de los pilares del sistema público de salud mendocino. Los aportes provenientes del Instituto también han permitido sostener tratamientos de alto costo, compra de medicamentos oncológicos, realización de estudios complejos y asistencia integral para pacientes sin cobertura médica suficiente.

El tratamiento del cáncer demanda inversiones millonarias debido al costo creciente de drogas, terapias y equipamiento. En ese contexto, el financiamiento complementario proveniente de Juegos y Casinos ha sido una herramienta para reforzar el presupuesto sanitario provincial. Distintos gobiernos mendocinos han destacado durante años la importancia de esos recursos para evitar demoras o interrupciones en tratamientos sensibles.

Pero el apoyo del Instituto no se limita únicamente al área oncológica. También se han destinado recursos para programas vinculados a salud mental y prevención de adicciones, especialmente iniciativas orientadas a personas con problemas de consumo problemático y ludopatía. El financiamiento incluye campañas preventivas, asistencia terapéutica y apoyo a instituciones especializadas que trabajan en contención y recuperación.

Sin embargo, con el auge del juego online, las ganancias de los casinos presenciales han ido disminuyendo y por lo tanto, para Salud las partidas- que se están determinando cuántas son exactamente- que dejarán de recibir no les significará el recorte de programas.

El debate ético sobre los Casinos que vuelve a ponerse en cuestión

La lógica detrás de este esquema de una parte de la recaudación proveniente del juego legal vuelva a la sociedad mediante políticas públicas y programas de asistencia vuelve a ponerse en debate con el proyecto que el Gobierno ha enviado a la Legislatura.

El modelo genera debates políticos y éticos. Algunos sectores cuestionan que programas esenciales dependan parcialmente de ingresos provenientes del juego, mientras que otros consideran que justamente allí radica la función social del Instituto: transformar recursos generados por una actividad regulada en financiamiento para sectores vulnerables.

En Mendoza, cuando Alfredo Cornejo decidió en su primera gobernación - 2015-2019- cerrar salas de juegos estatales como la de Eugenio Bustos, La Consulta y Uspallata tuvo mucho aval porque fue un freno para grupos de la población que hacían del casino una costumbre diaria y afectaba su salud mental.

Ahora, se vuelve a hablar del mismo tema: el cierre de otras salas aunque ya hay algo que las reemplace: el juego online.