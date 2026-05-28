Echaron a una decena de estatales por certificados truchos y abandono de trabajo

El Gobierno de Mendoza confirmó este jueves los despidos de diez trabajadores estatales de la provincia. A través de una serie de decretos, dejó firmes una decena de cesantías y otras sanciones disciplinarias en el ámbito de la administración pública provincial.

Las medidas fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial y responden a faltas graves acreditadas en los correspondientes sumarios administrativos.

Ocho cesantías corresponden a sanciones aplicadas directamente tras la instrucción de los respectivos sumarios administrativos, mientras que dos quedaron confirmadas al rechazarse los recursos interpuestos, lo que dejó firmes las medidas previamente dispuestas.

Las decisiones alcanzan principalmente a ocho empleados públicos que se desempeñaban en el Ministerio de Salud y Deportes, uno en el Ministerio de Seguridad y Justicia y otros en el Ministerio de Energía y Ambiente. En tanto, también se avanzó con una suspensión a un trabajadores del Ministerio de Producción.

Estas cesantías y sanciones confirmadas por el Gobierno provincial se concretaron luego de una serie de sumarios administrativos que se iniciaron a estos agentes por irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Los motivos de la cesantía comprenden la acumulación de inasistencias injustificadas, abandono de trabajo, conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública, la presentación de certificados médicos falsos o situaciones de violencia laboral.

Hospital Notti Desde el hospital Notti reconocieron que en los últimas días la guardia está atendiendo cerca de 400 pacientes diarios. Alf Ponce Mercado / MDZ

En uno de los casos correspondía a un empleado del Hospital Notti que presentó certificados médicos falsos para justificar inasistencias. El agente habría falsificado la firma de una profesional para presentar la documentación apócrifa. En tanto, otro trabajador despedido había presentado un certificado médico para justificar una inasistencia firmado supuestamente por un profesional que había fallecido tiempo atrás.

Otro hecho involucró a una médica que desde hace más de 10 años contaba con una licencia sin goce de haberes y nunca se reincorporó a sus funciones. Otra agente también fue despedida por no retomar sus tareas en el Hospital Lagomaggiore tras finalizar una licencia sin goce de haberes.

Un caso de similares características involucró a otro de los sancionados. Se trató de un empleado asignado al Programa Sumar quien había tramitado una licencia sin goce de haberes pero nunca retomó sus funciones ni presentó una renuncia.

Quita de fueros sindicales

Por otra parte, el Gobierno de Mendoza resolvió iniciar una demanda judicial para quitarle la tutela sindical a cinco empleados del Senado provincial.

A través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, se instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones legales solicitando la exclusión de la tutela sindical a los agentes Sergio Raúl Vilte, Luis John Scussolin, Matías Valderrama, Luis Barraza y Sergio Gómez.

legislatura mendoza edificio frente (1).JPG El oficialismo impulsa un proyecto para eliminar las elecciones legislativas de medio término. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Estos empleados legislativos se desempeñaron como asesores de legisladores o contaban con algún nombramiento temporario. Las autoridades del Senado resolvieron modificar las condiciones laborales de estos trabajadores, quienes al ser representantes sindicales cuentan con fueros que imposibilitan esa modificación.

Por este motivo, el Gobierno decidió avanzar con un trámite judicial que habilite la quita de la tutela sindical para cambiar esas condiciones de los empleados.