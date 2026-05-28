La crisis del gabinete de Milei se traslada a Buenos Aires y las tropas libertarias se tiran con todo

“Decime qué intendente o qué concejal se pasó del PRO o el radicalismo a La Libertad Avanza después del cierre de lista del año pasado… Yo te lo digo. Ninguno. Es más! Los pocos que lo hicieron, solo quedó uno, Valenzuela , que no tiene más remedio que quedarse ahí”, le dijo, mitad crítico y mitad acongojado, un funcionario nacional de los pocos que sobrevivió de la primera camada en llegar a la Casa Rosada, aunque no tenga firma por ese ambiente.

Efectivamente, Ramiro Egüen, quien a través del ex senador bonaerense Roberto Costa fue uno de los primeros que se interiorizó en el mundo libertario, hace rato que no está ni cerca del espacio. El otro que también, por su cercanía con Patricia Bullrich , había aceptado vestirse de violeta fue el ex intendente de Capitan Sarmiento, Javier Igüacel, a través de su sucesora, Fernanda Astorino. Hoy esa relación está mucho más fría y distante.

El otro caso resonante, además del intendente de Tres de Febrero es, por el contrapunto que representa, el caso del ex jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Senador bonaerense, siempre pensó que su futuro estaba en el Ministerio de Justicia de la Nación. No pasó. Aburrido porque el cuerpo no se reúne, todos los días manda a decir que más pronto que tarde volverá al municipio.

Quienes nunca se disfrazaron de teletubies violetas, aunque tienen pensamientos afines, son los intendentes Jaime Méndez o Ramón Lanús, de San Miguel y San Isidro, respectivamente, quienes mantienen una excelente relación institucional con el gobierno nacional pero jamás se cambiaron de equipo. Ellos han podido sobrevivir a la grieta y mantener un buen diálogo con alguien que, en privado, es bastante parecido a los dos, el gobernador Axel Kicillof .

“Esa foto que pudimos tomar en La Matanza cuando pusimos el mensaje de Nunca Más Kirchnerismo, es irrepetible”, sintetizó alguien que participó de ese golpe de escena.

Mientras se pierde fortaleza territorial, producto de la dificultad observada en generar nuevos amigos, la movida armada para este 25 de mayo en los concejos deliberantes de la Provincia fue un verdadero fiasco. Según los propios “infidentes” que participaron de estos encuentros, “lamentablemente nos hablamos entre nosotros porque la gente está en otra cosa”.

Efectivamente, la pretensión libertaria, impulsada por Karina Milei como un mecanismo de contacto con la gente, quedó solo en una movida mediática para subir a las redes. Alguien que estuvo con el PRO la calificó como “una réplica de los últimos timbreos, en los que los que terminábamos yendo a la casa de nuestros propios militantes”.

Ante la posibilidad de quedarse sin candidato a gobernador, uno de los más discutidos y osados dirigentes provinciales, el diputado bonaerense Ramón “Nene” Vera no paró la circulación de un sticker donde se lo presenta como postulante. Al no tener muy en claro que Sebastián Pareja lo quiera, y por la inminencia de aceptar la irrupción de Diego Santilli como referente máximo en materia electoral en este territorio, Vera arrancó. Y con él, la reacción de todos los twitteros de Las Fuerzas del Cielo, que, de paso, también le pegan a los karinistas territoriales.

Pero la desintegración no solo se observa en las redes, sino, también, en la relación cotidiana de La Libertad Avanza con los intendentes, cualquiera sea su procedencia. Lo más indignante para las creencias de La Libertad Avanza – Fuerza del Cielo es que los pactos se hagan con los peronistas, como sucedió en Tigre, localidad en la que aprobaron la rendición de Cuentas o en La Matanza, nada más y nada menos, en donde uno de los propios, de cuatro concejales, permitió una condonación de tasas municipales al intendente Fernando Espinoza.

Javier Milei en La Matanza Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses, su hermana Karina, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja. El lema de la campaña: "Kirchnerismo nunca más". Otra foto de "Volver al Futuro", donde varios desaparecen de escena La Libertad Avanza

“Todo tiene un por qué”, reconoce alguien que participa de la intimidad del grupo de watsapp que suelen leer Vera, Luciano Ontiveros y Fabrizio Martínez, encargados territoriales del Conurbano bonaerense. Allí los ediles se quejan de que siempre son los que “ponemos la cara, nos fajamos con todos, pero después, cuando pedimos un favor del gobierno nacional, parece que fuéramos enemigos”. “Desde el inicio pagamos la cuota del club pero nunca nos dejan usar la pileta”, dicen irónicos. Efectivamente, no solo tuvieron que hacer su aporte para participar de una lista sino que, además, cada corriente, desde “La Púrpura” hasta “La San Martín” o “La Carlos Menem” tienen su propio esquema de mantención.

En La Plata, la pelea entre Agustín Romo y Juanes Ossaba, representantes de Santiago Caputo y Sebastián Pareja, respectivamente, todavía no pudo ordenarse. El enroque pedido para que uno empiece a presidir el bloque y el otro vaya a su lugar en la vicepresidencia segunda no tuvo avances. “Todavía no tenemos por que hacerles ese favor”, reconocen las autoridades peronistas que le darán la novedad cuando lo crean conveniente.

En confianza, ese mismo funcionario que deslizó su tristeza y bronca por “una oportunidad inmejorable que se nos está escurriendo”, aceptó que “si la cabeza está podrida, el cuerpo también. Lo que pasa en la Rosada se traslada a todos lados”.