Milei buscará dejar atrás la crisis política con un discurso en el Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei volverá a poner el foco en la economía este jueves durante su participación en el Latam Economic Forum , que se desarrollará en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a referentes del mundo empresarial, económico y político, y contará con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional.

La exposición del mandatario está prevista para el mediodía y se extenderá durante unos 45 minutos. Según trascendió, Javier Milei repasará las principales medidas adoptadas por su administración y buscará reafirmar los ejes de su programa económico para la segunda mitad de su mandato.

Además, intentará volver a instalar la agenda económica luego de semanas atravesadas por el impacto político y judicial del caso vinculado al vocero presidencial Manuel Adorni. En ese marco, el presidente apuntará a transmitir un mensaje de estabilidad y dejar atrás la volatilidad económica de los últimos meses.

En recientes declaraciones públicas, Javier Milei reconoció que el avance de algunas reformas encuentra obstáculos en el Congreso debido a la composición parlamentaria del oficialismo. “Seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, señaló días atrás.

El jefe de Estado sostuvo que cada iniciativa requiere acuerdos políticos y negociaciones con otros espacios legislativos, una situación que —según explicó— condiciona tanto los tiempos como el alcance de las transformaciones impulsadas por el Gobierno.

Entre los proyectos en carpeta, el mandatario anticipó un paquete de leyes orientado a una “revolución de los seguros”, con el objetivo de reducir la intervención estatal y profundizar la desregulación económica.

La agenda del foro económico

El Latam Economic Forum comenzará a las 9 con la apertura institucional. Minutos después expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que el economista Claudio Zuchovicki y el politólogo Fabián Calle analizarán el escenario político y económico del país.

Más tarde será el turno del presidente de YPF, Horacio Marín, antes de la presentación de Javier Milei.

Un evento con perfil solidario

Los organizadores destacaron que uno de los objetivos centrales del foro es el impacto social. Lo recaudado mediante sponsors y entradas será destinado a financiar programas de asistencia y acciones vinculadas a salud y mejora de las condiciones de vida de sectores vulnerables.