Nación oficializó la emergencia y el desastre agropecuario en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la declaración de emergencia y desastre agropecuario para distintas zonas de Mendoza afectadas por heladas y tormentas de granizo durante el período agrícola 2025/2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 765/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial .

La normativa ratifica el decreto provincial 125/2026 y establece beneficios para productores rurales que hayan sufrido severos daños en sus explotaciones. Según detalla el texto oficial, las afectaciones alcanzan a propiedades ubicadas en zonas bajo riego de múltiples departamentos mendocinos.

El foco principal de la resolución está puesto en las áreas declaradas en “desastre agropecuario”, categoría que comprende a establecimientos con pérdidas iguales o superiores al 80% de su producción como consecuencia de las contingencias climáticas.

La declaración de desastre agropecuario alcanza a distritos de los departamentos San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael. En San Carlos, las zonas incluidas son Eugenio Bustos y La Consulta. En Tunuyán fueron incorporados Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes, mientras que en Tupungato figura La Arboleda.

También fueron declarados en desastre agropecuario los distritos Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña, en el departamento Junín.

En La Paz, la medida alcanza a La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua. En Rivadavia abarca Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro.

Por su parte, en San Martín fueron incluidos Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas.

Las heladas negras se producen cuando la temperatura baja por debajo de los 0ºC pero no se forma escarcha. Esto sucede porque el aire está tan seco. Foto: Meteored La medida alcanzará a productores afectados por heladas y granizo. Foto: Meteored

La resolución también incorpora a 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa, en el departamento Santa Rosa; Costa de Araujo e Ingeniero Gustavo André, en Lavalle; y Barrancas y Fray Luis Beltrán, en Maipú.

En el sur provincial, el desastre agropecuario alcanza a Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel, en General Alvear. Además, fueron incluidos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel, en San Rafael.

Hasta cuándo regirá la medida y qué beneficios contempla

La resolución establece que el estado de emergencia y desastre agropecuario se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027. Para los casos vinculados a heladas, el período contemplado comienza el 1 de diciembre de 2025, mientras que para daños ocasionados por granizo rige desde el 1 de enero de 2026.

Los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente para acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509. Entre ellos se contemplan medidas de alivio fiscal y asistencia financiera por parte de organismos nacionales y entidades bancarias.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y bancos nacionales deberán instrumentar mecanismos para facilitar el acceso a esos beneficios a los productores comprendidos en la resolución.