Avanza la transferencia de terrenos de la playa San Agustín al IPV para construir 250 viviendas

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles de forma unánime al proyecto que propone transferir al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) los terrenos correspondientes a la ex Playa San Agustín , ubicada en el Oeste de la Ciudad de Mendoza, donde se prevé la construcción de 250 viviendas .

La Playa San Agustín , creada originalmente para el depósito de vehículos secuestrados y judicializados, fue escenario de un grave incendio el 16 de septiembre de 2023. Este siniestro afectó más de 26.000 vehículos, dañó 15 viviendas y obligó a evacuar a 40 familias que vivían en sus alrededores.

Ante esta situación, el gobierno de Mendoza , a través del IPV y la municipalidad de la Ciudad de Mendoza, se comprometió a brindar apoyo y soluciones habitacionales adecuadas a las familias afectadas. Se iniciaron así obras en el marco del Programa Mejor Mi Casa, que busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan en condiciones precarias o de hacinamiento, con viviendas ubicadas en el Barrio El Libertador.

Por otro lado, se fijaron las pautas para la construcción de un nuevo barrio en la ex Playa San Agustín bajo el Programa Mendoza Construye. Luego de finalizados los trabajos de descontaminación y compactación del terreno donde se removieron más de 28.000 vehículos, se abrió la licitación para construir esta primera etapa, con un plazo de obra estimado en 14 meses.

Para avanzar con la adjudicación de esta licitación, es indispensable formalizar la transferencia de los terrenos de la ex Playa San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda, por lo que esta iniciativa, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar esta transferencia a título de donación, con la condición de que se destinen exclusivamente a la construcción de unidades habitacionales.

“Es un plan integral de viviendas sociales, en las cuales el Instituto Provincial de la Vivienda se compromete a realizar las viviendas, y la municipalidad de la Ciudad de Mendoza se compromete a aportar una segunda habitación, transformando estas viviendas de módulos semillas en viviendas sociales, además de agregar todo lo que es el equipamiento urbano, la apertura de calles y todo lo que contenga un proyecto para un barrio de estas características”, dijo al respecto Beatriz Martínez, diputada radical y autora del proyecto.

Cómo serán las casas del nuevo Barrio San Agustín

Las casas que pertenecerán al barrio San Agustín contarán con una superficie total de 55,90 m2, siendo 52,90 m2 cubiertos y 3 metros de superficie semicubierta. En el caso de viviendas adaptadas se agrandará un 10% aproximadamente la superficie. En cuanto a la distribución, cada unidad poseerá una cocina comedor, lavadero exterior, baño y 2 dormitorios con posibilidad de ampliación futura.

La estructura prevista es de hormigón armado y mampostería de ladrillos macizos. Sin embargo, las empresas oferentes podrán presentar sistemas alternativos de construcción. La cubierta será de losa alivianada inclinada con aislación térmica e hidrófuga.

En cuanto a terminaciones, contará con revestimiento cerámico en piso interior y muros sanitarios, enlucido de yeso en cara interna de muros y pintura látex acrílica en la totalidad de la vivienda. La carpintería será de aluminio prepintado, las puertas exteriores, metálicas, y las interiores, de placa.