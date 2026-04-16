Buscan transferir el predio de la explaya San Agustín al IPV para construir un barrio

El Gobierno de Mendoza avanzó con el plan para convertir la ex playa de secuestros de vehículos San Agustín en un barrio. Una diputada oficialista presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo done los terrenos ubicados al Oeste de Capital al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) . El organismo ya licitó la construcción de viviendas en ese sitio y la transferencia del predio es un paso clave para avanzar con la adjudicación.

La ex playa San Agustín funcionó durante 50 años en un predio de más de 11 hectáreas ubicados en la zona oeste de la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, un incendio de grandes dimensiones ocurrido en 2024 puso en marcha un plan del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Capital para transformar el predio en un barrio.

El 16 de septiembre de 2024 se produjo un incendio en la Playa San Agustín que dejó como resultado 6.000 vehículos quemados, afectó 15 viviendas de la zona y 40 familias que habitaban en los alrededores se vieron obligadas a evacuar.

Luego de ese siniestro, el Gobierno provincial y el municipio pusieron en marcha un plan para la compactación de los vehículos secuestrados , trasladar la playa hacia otro sitio y urbanizar la zona a través de la construcción de viviendas.

En enero del 2025 se dieron por finalizados los trabajos de descontaminación y compactación de 28 mil vehículos. Tras el cierre y la puesta a punto del terreno, el IPV lanzó el llamado a licitación para la construcción de la primera etapa de un barrio que tendrá como destinatarios a familias que ya residían en la zona.

En este sentido, la diputada provincial de la UCR, Beatriz Martíntez, presentó un proyecto de ley para autorizar el traspaso de los terrenos de la ex playa San Agustín al IPV, para poder continuar con la adjudicación de la licitación.

Paso clave para la transformación de la ex playa

La iniciativa de Martínez que ingresó esta semana a la Cámara de Diputados busca autorizar al Poder Ejecutivo provincial a donar al IPV los terrenos de la ex playa de secuestro San Agustín.

Se trata de dos fracciones con una superficie total de 11 hectáreas y 7.077,54 metros cuadrados. La donación se realizará con cargo a que el IPV destine el inmueble a la construcción de viviendas desafectando el predio a cualquier otro destino que se le hubiere dado con anterioridad a la presente.

bario playa san agustín-diecinueve La limpieza de un río mendocino derivó en un aporte clave para la obra del barrio San Agustín, con ahorro y menor impacto ambiental. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El terreno y el proyecto está dividido en dos etapas. En la etapa inicial se ha proyectado la realización de 56 viviendas bajo el prototipo CEPA y ya se encuentra abierto el llamado a licitación. Para la construcción de este barrio la Provincia se hará cargo del financiamiento de las obras y el municipio asumirá los trabajos de urbanización correspondientes y además financiará una parte de las viviendas (segundo dormitorio).

Cómo serán las casas del nuevo Barrio San Agustín

Las casas que pertenecerán al barrio San Agustín contarán con una superficie total de 55,90 m2, siendo 52,90 m2 cubiertos y 3 metros de superficie semicubierta. En el caso de viviendas adaptadas se agrandará un 10% aproximadamente la superficie. En cuanto a la distribución, cada unidad poseerá una cocina comedor, lavadero exterior, baño y 2 dormitorios con posibilidad de ampliación futura.

casas ipv calle dorrego las heras (1).JPG El IPV admite límites del Estado en la crisis habitacional aunque señala al sector privado. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La estructura prevista es de hormigón armado y mampostería de ladrillos macizos. Sin embargo, las empresas oferentes podrán presentar sistemas alternativos de construcción. La cubierta será de losa alivianada inclinada con aislación térmica e hidrófuga.

En cuanto a terminaciones, contará con revestimiento cerámico en piso interior y muros sanitarios, enlucido de yeso en cara interna de muros y pintura látex acrílica en la totalidad de la vivienda. La carpintería será de aluminio prepintado, las puertas exteriores, metálicas, y las interiores, de placa.