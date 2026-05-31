Cambios en Economía: Luis Caputo anunció la renuncia de un secretario clave y ya tiene reemplazo

El ministro de Economía, Luis Caputo , oficializó este fin de semana una modificación de peso en el organigrama de su Palacio de Hacienda. A través de un comunicado en su cuenta oficial de la red social X, el funcionario anunció la salida de José García Hamilton de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio y confirmó quién tomará las riendas de esa dependencia clave a partir de este lunes.

Según precisó el propio titular de la cartera económica, el alejamiento de García Hamilton obedeció estrictamente a razones de índole particular y se venía planificando desde hace varias semanas. "Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales", detalló Caputo en las redes sociales.

En su mensaje de despedida, el ministro de Economía ponderó el desempeño del secretario saliente y puso especial énfasis en el ordenamiento del traspaso de funciones.

“Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José”, manifestó el jefe del Palacio de Hacienda.

La Secretaría Legal y Administrativa representa un área de máxima sensibilidad y valor estratégico dentro de la estructura ministerial. Sobre sus escritorios recae la tarea de intervenir, revisar, elaborar y coordinar la totalidad de los actos administrativos, dictámenes y decretos normativos que sustentan la política económica y las reformas del Gobierno nacional.

Quién es Juan Pazo Stamp, el nuevo secretario

Para suceder al funcionario saliente, Luis Caputo definió la incorporación de Juan Pazo Stamp, un técnico de estrecha confianza oficial que se venía desempeñando hasta la fecha como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

“A partir del lunes, Juan Stamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, redactó el ministro para darle la bienvenida formal a su equipo de colaboradores directos.

Reorganización interna sin alterar el rumbo

Aunque desde el entorno del Palacio de Hacienda insistieron en que la renuncia de García Hamilton responde únicamente a cuestiones privadas, el recambio en el andamiaje legal implica un fuerte movimiento de piezas en un momento donde el Poder Ejecutivo busca blindar administrativamente sus reformas.

La transición anticipada por ambas partes garantizó que el traspaso de firmas no afecte la continuidad de las tareas habituales ni altere los plazos en una de las oficinas más neurálgicas de la gestión económica nacional.