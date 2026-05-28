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Caputo aseguró que Milei ganará las elecciones: "No hay dudas que la gente va a seguir confiando"

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el marco del 12° Latam Economic Forum.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el marco del Latam Economic Forum.

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el marco del Latam Economic Forum.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que hay una diferencia entre los datos y el "relato" que los medios tratan de hacerle creer a la gente. El funcionario expresó que es "cómico" que se "instale una crisis".

"Parece un chiste leer los diarios, ver los noticieros y que hablen de crisis cuando estamos en un récord de actividad económica", dijo Caputo en el marco del 12° Latam Economic Forum.

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