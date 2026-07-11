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Inteligencia Artificial

La geometría del cambio: la inteligencia artificial y el desafío del talento

La inteligencia artificial transforma empleos, exige nuevas habilidades y convierte a Recursos humanos en un área clave para liderar el cambio organizacional.

Ana Renedo

La inteligencia artificial redefine qué hacemos, pero sobre todo redefine cómo trabajamos y con quiénes.

La inteligencia artificial redefine qué hacemos, pero sobre todo redefine cómo trabajamos y con quiénes.

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La inteligencia artificial ya no es una discusión tecnológica: es una redefinición del trabajo. Mientras muchas organizaciones siguen abordando la IA como una herramienta más, el verdadero impacto está ocurriendo en otro plano: el del talento y las estructuras. Y ahí es donde Recursos Humanos pasa de ser un área de soporte a un actor estratégico del negocio.

Los datos son claros. Se estima que hasta el 45% de las actividades operativas actuales pueden automatizarse con tecnología disponible. Sin embargo, el problema no es la desaparición del trabajo, sino su transformación.

Hoy conviven dos fenómenos en simultáneo: sobran perfiles para tareas que pierden relevancia y faltan capacidades para los nuevos desafíos. En otras palabras, no falta gente: falta talento adecuado.

Este cambio está reconfigurando la lógica tradicional de las organizaciones. El modelo piramidal (con grandes bases operativas y capas jerárquicas definidas) empieza a mutar hacia estructuras más flexibles, cercanas a un “rombo”, donde se reduce la base y crecen los niveles medios con mayor capacidad de análisis, criterio y toma de decisiones.

En ese contexto, el valor ya no está en ejecutar tareas, sino en interpretar, decidir y agregar inteligencia sobre lo que la tecnología produce.

La consecuencia es directa

Las áreas de RRHH deben dejar de gestionar puestos para empezar a gestionar habilidades. Esto implica repensar desde el onboarding hasta el desarrollo de carrera. Según estimaciones del World Economic Forum, más del 50% de los empleados necesitará reentrenamiento en los próximos años.

Pero no se trata sólo de capacitar más, sino de aprender distinto: en ciclos más cortos, integrados al trabajo y con foco en competencias como el criterio, la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. En paralelo, emergen nuevos roles que hace pocos años eran impensados: desde entrenadores de modelos hasta auditores éticos o responsables de integración tecnológica.

Incluso aparecen figuras vinculadas a la confianza y la validación de la información, en un contexto donde la veracidad deja de ser un supuesto y pasa a ser un desafío de gestión.

La inteligencia artificial ya no es una discusión tecnológica: es una redefinición del trabajo.

La inteligencia artificial ya no es una discusión tecnológica: es una redefinición del trabajo.

La tecnología no es el principal obstáculo

El mayor cuello de botella está en el liderazgo. Muchas organizaciones incorporan IA, pero mantienen lógicas de gestión arcaicas: líderes que siguen evaluando con criterios obsoletos, estructuras rígidas y culturas que penalizan el error.

Sin un liderazgo capaz de impulsar el cambio (y no solo acompañarlo) la transformación queda a mitad de camino. Además, la dimensión humana no pierde relevancia: se vuelve más crítica. En entornos de alta incertidumbre, la motivación, la confianza y el sentido de pertenencia hacen la diferencia.

De hecho, las organizaciones que logran combinar transformación tecnológica con un propósito claro, cultura de aprendizaje y reconocimiento reducen significativamente sus niveles de rotación.

La inteligencia artificial redefine qué hacemos, pero sobre todo redefine cómo trabajamos y con quiénes. En ese escenario, RRHH enfrenta un desafío ineludible: dejar de mirar el talento con enfoques del pasado y empezar a diseñar el futuro del trabajo. Porque hoy no se trata solo de puestos y funciones, sino de personas que buscan propósito, vínculos auténticos y experiencias significativas.

Estamos en la era de la personalización con sentido, donde cada decisión de RRHH puede ser la chispa que encienda confianza, creatividad y comunidad.

Porque la pregunta ya no es si la IA va a transformar las organizaciones, sino si las organizaciones están dispuestas a transformarse a sí mismas.

* Ana Renedo, socia de FARO HR

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