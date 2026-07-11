La geometría del cambio: la inteligencia artificial y el desafío del talento

La inteligencia artificial ya no es una discusión tecnológica : es una redefinición del trabajo. Mientras muchas organizaciones siguen abordando la IA como una herramienta más, el verdadero impacto está ocurriendo en otro plano: el del talento y las estructuras. Y ahí es donde Recursos Humanos pasa de ser un área de soporte a un actor estratégico del negocio.

Los datos son claros. Se estima que hasta el 45% de las actividades operativas actuales pueden automatizarse con tecnología disponible. Sin embargo, el problema no es la desaparición del trabajo, sino su transformación.

Hoy conviven dos fenómenos en simultáneo: sobran perfiles para tareas que pierden relevancia y faltan capacidades para los nuevos desafíos . En otras palabras, no falta gente: falta talento adecuado.

Este cambio está reconfigurando la lógica tradicional de las organizaciones. El modelo piramidal (con grandes bases operativas y capas jerárquicas definidas) empieza a mutar hacia estructuras más flexibles, cercanas a un “rombo”, donde se reduce la base y crecen los niveles medios con mayor capacidad de análisis, criterio y toma de decisiones.

En ese contexto, el valor ya no está en ejecutar tareas, sino en interpretar, decidir y agregar inteligencia sobre lo que la tecnología produce.

La consecuencia es directa

Las áreas de RRHH deben dejar de gestionar puestos para empezar a gestionar habilidades. Esto implica repensar desde el onboarding hasta el desarrollo de carrera. Según estimaciones del World Economic Forum, más del 50% de los empleados necesitará reentrenamiento en los próximos años.

Pero no se trata sólo de capacitar más, sino de aprender distinto: en ciclos más cortos, integrados al trabajo y con foco en competencias como el criterio, la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. En paralelo, emergen nuevos roles que hace pocos años eran impensados: desde entrenadores de modelos hasta auditores éticos o responsables de integración tecnológica.

Incluso aparecen figuras vinculadas a la confianza y la validación de la información, en un contexto donde la veracidad deja de ser un supuesto y pasa a ser un desafío de gestión.

La inteligencia artificial ya no es una discusión tecnológica: es una redefinición del trabajo. Archivo

La tecnología no es el principal obstáculo

El mayor cuello de botella está en el liderazgo. Muchas organizaciones incorporan IA, pero mantienen lógicas de gestión arcaicas: líderes que siguen evaluando con criterios obsoletos, estructuras rígidas y culturas que penalizan el error.

Sin un liderazgo capaz de impulsar el cambio (y no solo acompañarlo) la transformación queda a mitad de camino. Además, la dimensión humana no pierde relevancia: se vuelve más crítica. En entornos de alta incertidumbre, la motivación, la confianza y el sentido de pertenencia hacen la diferencia.

De hecho, las organizaciones que logran combinar transformación tecnológica con un propósito claro, cultura de aprendizaje y reconocimiento reducen significativamente sus niveles de rotación.

La inteligencia artificial redefine qué hacemos, pero sobre todo redefine cómo trabajamos y con quiénes. En ese escenario, RRHH enfrenta un desafío ineludible: dejar de mirar el talento con enfoques del pasado y empezar a diseñar el futuro del trabajo. Porque hoy no se trata solo de puestos y funciones, sino de personas que buscan propósito, vínculos auténticos y experiencias significativas.

Estamos en la era de la personalización con sentido, donde cada decisión de RRHH puede ser la chispa que encienda confianza, creatividad y comunidad.

Porque la pregunta ya no es si la IA va a transformar las organizaciones, sino si las organizaciones están dispuestas a transformarse a sí mismas.

* Ana Renedo, socia de FARO HR