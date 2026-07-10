España enfrenta a Bélgica: el pronóstico de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial anticipa que la Selección Española tiene una ventaja del 55% al 60% para avanzar a las semifinales del Mundial.

España y Bélgica se enfrentarán hoy desde las 16 (hora de Argentina) por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En la previa, como suele ocurrir en los grandes partidos, aparecen todo tipo de pronósticos. Entre ellos, las predicciones realizadas por modelos de inteligencia artificial.

Basados en apuestas deportivas, simulaciones matemáticas y los resultados más probables según distintos analistas, los modelos de inteligencia artificial anticipan que España parte como favorita para quedarse con la victoria en los 90 minutos y clasificar a las semifinales del Mundial.

Qué predice la inteligencia artificial para España vs. Bélgica Según las simulaciones de inteligencia artificial, España tiene entre un 55% y un 60% de probabilidades de clasificar a las semifinales, mientras que Bélgica reúne entre un 40% y un 45% de posibilidades de avanzar.

Los modelos destacan el estilo de juego español, basado en la posesión, la circulación de la pelota y el control del ritmo del partido. Del lado belga, la inteligencia artificial resalta su poder ofensivo y la capacidad para aprovechar los espacios, por lo que espera un encuentro abierto y con varias situaciones de gol.

Los modelos predictivos proyectan un triunfo de España por 2 a 0 ante Bélgica. @BelRedDevils El resultado más probable El resultado que más se repite en las simulaciones es un triunfo de España por 2 a 0. Sin embargo, también aparecen como escenarios probables un 1 a 0 para la Roja o una clasificación en el tiempo suplementario si el partido termina igualado al cabo de los 90 minutos.